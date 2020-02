En sept ans, il n’a pas pris un gramme, ou si peu. On n’a donc pas eu de mal à le reconnaître lorsqu’il cherchait son siège dans le centre Videotron de Québec ce vendredi de tempête dans la Belle-Province. Derek Cormier (46 ans) venait de passer sept heures sur les routes pour observer le développement de son fils, Cole, acquis en décembre dernier par les Remparts, club de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ).

Pendant onze ans, de 2002 à 2013, l’Aacadien avait été le poumon du HC Sierre en LNB. Longtemps associé à son compatriote ontarien Lee Jinman, il avait amassé les points comme d’autres collectionnent les timbres ou les Panini. A deux reprises, il avait même frisé la barre symbolique des 100 mentions personnelles, mais sa production s’était arrêtée à 99 et 98 traces sur les feuilles de compteur. «Ces années furent fabuleuses, se remémore-t-il, un poil nostalgique. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je le dis car c’est la réalité. C’est à Sierre que mes enfants ont grandi, qu’ils ont appris le français, qu’ils ont une partie de leurs racines.» Il ajoute: «Avec mon épouse, nous avions même envisagé de nous y installer définitivement lorsque j’avais raccroché mes patins. Finalement, nous étions rentrés au Nouveau-Brunswick. Parfois, je me demande ce que serait notre vie aujourd’hui, si nous étions demeurés dans le Valais central...»

Tous les jours sur la glace

S’il a tourné le dos au hockey professionnel, Derek Cormier n’a pas coupé les ponts avec un milieu dans lequel il baigne depuis son enfance. Chez lui, à Moncton, il entraîne des juniors et dispense des leçons particulières dont certains ont déjà frappé aux portes de la NHL. Ses élèves les plus connus: Jordan Murray, qui patine avec les Sénateurs de Belleville en American Hockey League (AHL); Phil Myers, qui a déjà disputé 57 matches avec les Flyers de Philadelphie; Lukas Cormier, qui évolue en LHJMQ et qui devrait être repêché en première ronde en juin prochain par un club de NHL. «Avec eux et de nombreux autres joueurs, nous travaillons leurs skills.» Soit notamment la technique de patinage, la précision des tirs, les effets de passes, autant d’éléments indispensables au catalogue des hockeyeurs sérieux de 2020. «La demande est de plus en plus forte, reprend le coach. Je ressens de la satisfaction et de la fierté lorsque je vois que toutes ces heures passées sur la glace à développer un mouvement se concrétisent dans des matches.»

«Trop content pour le public sierrois»

A 5500 kilomètres de la Suisse, Derek Cormier demeure très attentif à l’actualité des championnats helvétiques. Comme pour nous convaincre, il nous dresse le portrait des deux ligues et, au détour d’une phrase, lâche: «Il m’arrive de donner un coup de main en coulisses.» Ah bon? «Eric Faille, le Canadien qui joue avec Kloten, je l’avais orienté vers la Suisse. Au final, il avait le choix entre Kloten et Sierre, et avait opté pour le club zurichois.» Une équipe avec laquelle Cormier avait joué quelques matches en 2008 par le truchement d’une licence B. Au fond de lui, il aurait préféré que Faille choisisse la Ville du Soleil. «J’avais vu des images de la promotion en Swiss League au printemps dernier. Si vous saviez comme j’étais content pour le public sierrois ce jour-là. Cette place est une vraie place de hockey.»

De quoi générer des envies de retour? «Plus j’entraîne des juniors et passe du temps sur la glace avec des pros, plus j’aime ça. La prochaine étape sera probablement d’aller derrière le banc d’une formation pro. Peut-être dans un rôle d’assistant pour commencer.» Il prend même un engagement: «Je reviendrai.»

A bientôt, donc.

Emmanuel Favre, Québec