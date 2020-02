Comme chaque année, la lutte pour les dernières places en play-off s'annonce une fois de plus indécise jusqu'aux derniers matches de la saison régulière du 29 février prochain.

Alors que toutes les formations ont encore entre six et huit matches à jouer, quatre équipes se sont détachées et devraient occuper les quatre premières places du classement le 29 février prochain sur le coup de 22h30: Zoug (seule équipe déjà qualifiée à ce jour), Davos, Zurich et GE Servette.

Derrière ces quatre écuries, tout reste ouvert, même si Bienne, Lausanne et Lugano, sauf cataclysme, ne devraient pas trop trembler pour assurer leur appartenance dans le Top 8. La dernière place qualificative devrait ainsi se jouer entre FR Gottéron (8e), Berne (9e), Langnau (10e) et peut-être Ambri (11e), qui aura toutefois besoin d'un sans-faute pour se hisser au-dessus de la barre. Rapperswil (12e), avec onze points de retard sur la 8e place, est déjà largué.

Voici le classement actuel et le programme restant des équipes romandes ainsi que les perspectives pour les formations classées entre la 4e et la 11e place à quelques rondes seulement de la fin de la saison régulière.

4. GE Servette: 44 m, 73 pts

Reste six matches (d: à domicile, e: à l'extérieur): 15.2. Lugano (e), 18.2. Langnau (d), 21.2. Zoug (d), 22.2. Ambri (e), 28.2. Lausanne (d), 29.2. FR Gottéron (e).

Les Aigles ne sont pas encore mathématiquement qualifiés pour les séries pour le titre. Il ne s’agit toutefois que d’une formalité pour l’équipe de l’entraîneur Patrick Emond, qui ne devrait pas boucler la saison régulière plus bas que le 4e rang.

Adversaire le plus probable en play-off: 1. Lausanne, 2. Bienne, 3. Lugano.

5. Bienne: 44 m, 66 pts

Reste six matches: 15.2. Berne (d), 16.2. ZSC Lions (e), 21.2. Lausanne (e), 22.2. Davos (d), 28.2. ZSC Lions (d), 29.2. Langnau (e).

Les Seelandais vont mieux et leur invraisembable passage à vide de décembre/janvier fait désormais partie du passé. Les Biennois devraient eux-aussi accrocher le bon wagon et boucler la saison entre le 5e et le 7e rang.

Adversaire le plus probable en play-off: 1. ZSC Lions, 2. Davos, 3. Zoug.

6. Lausanne: 42 m, 65 pts

Reste huit matches: 14.2. Lugano (d), 15.2. Ambri (e), 18.2. FR Gottéron (d), 21.2. Bienne (d), 22.2 Rapperswil (e), 25.2 Langnau (d), 28.2. GE Servette (e), 29.2. Berne (d).

Avec encore huit matches au programme - soit deux de plus que Lugano, Bienne et GE Servette notamment - les Vaudois peuvent encore faire un bond au classement. Ils devraient toutefois probablement dépasser Bienne et se hisser au cinquième rang. Leur objectif sera toutefois de brûler la politesse à GE Servette et ravir la quatrième place, même si les Aigles, avec leur huit points d’avances sur le LHC, seront difficiles à déloger.

Adversaire le plus probable en play-off: 1. GE Servette, 2. ZSC Lions, 3. Davos.

7. Lugano: 44 m, 64 pts

Reste six matches: 14.2. Lausanne (e), 15.2. GE Servette (d), 21.2. FR Gottéron (e), 22.2. Berne (d), 28.2. Rapperswil (e), 29.2. Ambri (d).

Les Bianconeri revivent depuis l’arrivée à la bande de l’entraîneur Serge Pelletier le 21 décembre. Mais avec un match, respectivement deux de plus que ses poursuivants (FR Gottéron, Berne et Langnau), Lugano est, avec Gottéron, l’équipe du Top 8 la plus menacée par une rechute sous la barre. Les Tessinois devraient toutefois se classer entre la 6e et la 8e place.

Adversaire le plus probable en play-off: 1. Davos, 2. Zoug, 3. ZSC Lions.

8. FR Gottéron: 42 m, 58 pts

Reste huit matches: 14.2. Rapperswil (d), 15.2. Zoug (e), 18.2. Lausanne (e), 21.2. Lugano (d), 22.2. Langnau (e), 25.2. Zoug (d), 28.2. Berne (e), 29.2. GE Servette (d).

C’est là que cela devient très intéressant: les Dragons viennent de repasser du bon côté de la barre avec encore un match en plus à jouer que leurs deux plus proches poursuivants (Berne, Langnau). Le programme des Fribourgeois est toutefois compliqué: les Dragons retrouveront encore le leader Zoug à deux reprises sur leur route ainsi que leurs deux poursuivants, Langnau et Berne, à chaque fois à l’extérieur.

Adversaire le plus probable en play-off: 1. Zoug, 2. Davos, 3. ZSC Lions.

Sous la barre

9. Berne: 43 m, 57 pts

Reste sept matches: 14.2. Zoug (d), 15.2. Bienne (e), 21.2. Rapperswil (d), 22.2. Lugano (e), 25.2. Davos (e), 28.2. FR Gottéron (d), 29.2. Lausanne (e).

10. Langnau: 43 m, 57 pts

Reste sept matches: 15.2. ZSC Lions (d), 18.2. GE Servette (e), 21.2. Davos (e), 22.2. FR Gottéron (d), 25.2. Lausanne (e), 28.2. Zoug (e), 29.2. Bienne (d).

11. Ambri: 44 m, 55 pts

Reste six matches: 13.2. Davos (e), 15.2. Lausanne (d), 21.2. ZSC Lions (e), 22.2. GE Servette (d), 28.2. Davos (d), 29.2. Lugano (e).

Si Ambri, avec seulement six matches à jouer, partira de très loin pour accrocher les play-off, la lutte à distance sera acharnée entre les deux clubs bernois pour tenter de ravir à FR Gottéron la dernière place qualificative pour les play-off. Les joueurs de la capitale, titrés à trois reprises au cours des quatre dernières saisons, abordent cette dernière ligne droite avec les faveurs de la cote tandis qu’il sera bien difficile pour Langnau de rééditer l’exploit de la saison dernière en accrochant le bon wagon pour une deuxième année consécutive.

Cyrill Pasche

Les probabilités de confrontations en play-off pour chaque équipe via le site spécialisé nlicedata.com