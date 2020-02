Pour la deuxième saison, «Cold Facts» passe au crible le petit monde du hockey sur glace dans un podcast hebdomadaire. A partir de cette semaine, la capsule de notre journaliste Grégory Beaud et de son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS) est également disponible sur le site du «Matin». Entre analyses, rumeurs et décryptages, ne manquez rien de l’actualité des patinoires.

Pour ce 29e épisode de la saison, nous avons revisité l’émission «Des Chiffres et des Facts» pour tenter d’y voir plus clair autour de la barre et de la lutte entre quatre clubs pour trois places. Nous avons ensuite décortiqué la dernière semaine de Lausanne et Fribourg avant de prendre la température à Bienne et Genève où le temps est plus clément. Nous avons enfin répondu à vos questions.

Le sommaire

- La situation autour de la barre (dès 1:20)

- Lausanne gagne mais ne rassure personne (dès 10:50)

- Fribourg toujours pas en vert (dès 30:00)

- Abondance de Bien(ne)s (dès 43:10)

- Genève en play-off pour y faire quoi? (dès 50:15)

- Vos questions (dès 59:20)

