Trois joueurs de l'équipe de hockey sur glace de Washington, lauréate de la Coupe Stanley 2018, vont boycotter la traditionnelle visite de la Maison blanche lundi durant laquelle leurs coéquipiers doivent être reçus par le président Donald Trump.

La gardien de but des Capitals, Braden Holtby, a annoncé vendredi qu'il ne repondra pas à l'invitation de Trump, comme ses coéquipiers Brett Connolly et Devante Smith-Pelly.

«Il faut que je reste fidèle à mes valeurs et je vais respectueusement décliner cette invitation», a déclaré Holtby, au quotidien Washington Post.

«Pour moi, c'est une question personnelle, je crois ce en quoi je crois et pour être fidèle à mes valeurs, je dois faire ce que je juge juste», a-t-il poursuivi.

«Ma famille et moi-même, nous croyons dans un monde où les êtres humains sont traités avec respect, sans tenir compte de leur passé ou de leur naissance», a souligné le gardien de but canadien.

If the Caps White House visit was a movie it would be called A Few Good Men, and it would star Devante Smith-Pelly, Brett Connolly, and Braden Holtby. pic.twitter.com/LnW4RYtaKK