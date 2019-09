Les perspectives de Roman Josi, capitaine des Nashville Predators, Timo Meier, Nico Hischier ou Nino Niederreiter ne sont évidemment pas les mêmes que celles de Damien Riat, Tristan Scherwey ou Gaëtan Haas.

Tous les Suisses d'Amérique du Nord, peu importe leur statut, ont toutefois un point commun: ils suent dans les camps d'entraînement d'avant-saison des clubs de NHL. Les meilleurs d'entre eux sont là pour peaufiner leur forme avant la reprise du championnat en octobre, d'autres doivent se mettre en évidence tandis que certains ne feront que passer en coup de vent.

Tour d'horizon et perspectives des joueurs Suisses:

Leur place en NHL est assurée

Roman Josi (Nashville Predators)

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes)

Timo Meier (San Jose Sharks)

Kevin Fiala (Minnesota Wild)

Sven Bärtschi (Vancouver Canucks)

Roman Josi coule des jours heureux dans le Tenessee. Le Bernois est le capitaine des Predators et l'un des meilleurs défenseurs de NHL

Les six titulaires suisses en NHL jouent tous un rôle en vue dans leur équipe respective. Le chef de file, Roman Josi, aborde sa deuxième saison en tant que capitaine des Nashville Predators. Dans le New Jersey, Nico Hischier a pris trois kilos de muscles durant l’été et s’apprête à vivre sa troisième campagne avec les Devils, qui se sont considérablement renforcés durant l’intersaison (Subban, Gusev, Simmonds et le numéro de la draft 2019, l’Américain Jack Hughes). Timo Meier, lui, va continuer de s’éclater sur la côte ouest avec les Sharks. L’Appenzellois a marqué, 21 buts en 2017-2018, puis 30 la saison dernière. «Timo Time» va-t-il cette fois-ci flirter avec la barre des 40 buts en saison régulière? Kevin Fiala vient de signer une nouvelle entente de deux ans d’une valeur totale de six millions de dollars avec Minnesota. Après une saison décevante, il devra toutefois rebondir et justifier les attentes placées en lui.

Ils devront faire leur preuve

Yannick Weber (Nashville Predators)

Dean Kukan (Columbus lue Jackets)

Mirco Mueller (New Jersey Devils)

Jonas Siegenthaler (Washington Capitals)

Denis Malgin (Florida Panthers)

Luca Sbisa (New York Islanders)

Jonas Siegenthaler (à gauche) peut viser une place de titulaire cette saison chez les Capitals.

Ces six Suisses naviguent pour la plupart entre la NHL, les tribunes ou les ligues mineures (AHL). Dean Kukan, Mirco Mueller, Jonas Siegenthaler et Denis Malgin ont tous une certaine expérience en NHL et devraient se tailler une place dans l’effectif. Mais: ils ne sont pas encore des titulaires indéboulonnables et ont encore beaucoup de choses à prouver. Quant à Luca Sbisa, il tente de décrocher un contrat chez les Islanders mais ses chances de rester en NHL sont plutôt faibles. Enfin, Yannick Weber reste un bon joueur de soutien à Nashville.

La NHL ou retour à Berne

Gaëtan Haas (Edmonton Oilers)

Tristan Scherwey (Ottawa Senators)

Gaëtan Haas espère gagner une place dans l'alignement des Edmonton Oilers à la position de centre.

Le départ de Gaëtan Haas en NHL était prévu de longue date, celui de Tristan Scherwey a plutôt été une surprise. Les deux Bernois tentent leur chance dans la «grande» ligue. Si Haas a signé une entente d’un an avec le club de Connor McDavid, Scherwey est «à l’essai» à Ottawa et tentera de convaincre les dirigeants qu’il a les épaules suffisamment larges pour aller mettre quelques «boîtes» en NHL cette saison. Les deux joueurs reviendront à Berne en cours de route s’ils ne trouvent pas leur bonheur en Amérique du Nord.

La NHL n’est plus très loin

Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks)

Et si Philipp Kurashev (à droite, en blanc) continuait de brûler les étapes? Le Bernois est tout proche d'effectuer le grand saut en NHL.

Révélation des derniers Mondiaux en Slovaquie avec l’équipe de Suisse après être passé directement des juniors (Remparts de Québec) à la scène internationale, Philipp Kurashev n’a peut-être pas encore dit son dernier mot au camp des Chicago Blackhawks. Il a disputé quelques matches en AHL en fin de saison dernière.

Ils sont là pour se montrer

Gilles Senn (New Jersey Devils)

Calvin Thürkauf (Columbus Blue Jackets)

Damien Riat (Washington Capitals)

Tobias Geisser (Washington Capitals)

Valentin Nussbaumer (Arizona Coyotes)

Valentin Nussbaumer participera au camp principal des @ArizonaCoyotes! ???????? https://t.co/5WPaqZsPSd — Cataractes de Shawinigan (@Cataractes_Shaw) September 12, 2019

Valentin Nussbaumer fait partie des 25 rookies invités au camp principal des Arizona Coyotes. Une belle récompense pour le Jurassien, qui passera toutefois sa saison (la deuxième) avec les Cataractes de Shawinigan dans la ligue junior du Québec. Tobias Geisser, Calvin Thürkauf et Gilles Senn tenteront de marquer des points avant de passer l’hiver en AHL dans les clubs-école de leur franchise respective. Enfin Damien Riat (Bienne) est sans doute celui qui est le plus éloigné de la NHL. Le Genevois du HCB poursuivra sa saison dans le Seeland après avoir patiné quelques jours aux côtés d’Alexander Ovechkin au camp des Washington Capitals.