«Le huis clos devient maintenant une réalité et les play-off pourraient commencer en début de semaine prochaine», explique le directeur général de FR Gottéron Raphaël Berger, contacté après la séance informelle entre les représentants des 24 clubs de National et Swiss League mardi matin à Egerkingen.

Cette rencontre informelle a confirmé les tendances relayées ces derniers jours: on se dirige donc vers une fin de saison à huis clos malgré les réserves émises dans un premier temps par les clubs à l'idée de jouer des matches sans spectateurs.

Une assemblée extraordinaire aura lieu vendredi après-midi, soit juste après l'annonce du Conseil fédéral concernant les prochaines mesures sanitaires liées au coronavirus après celles édictées le 28 février dernier. Pour autant que la propagation du virus n'augmente pas de manière spectaculaire et que le Conseil fédéral n'interdise pas l'organisation de matches d'ici-là, les play-offs de National League pourraient ainsi débuter le mardi 17 mars. Dans quel format? Best of 3, 5, ou 7? Autant de points qui seront toutefois soumis aux votes des clubs vendredi.

Cyrill Pasche