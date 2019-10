Les deux joueurs suisses titularisés lors des matches du championnat de NHL disputés dans la nuit de vendredi à samedi ont inscrit leur nom sur la feuille des compteurs.

A Raleigh, les Carolina Hurricanes ont préservé leur fiche immaculée (cinq matches, cinq victoires) face aux New York Islanders (5-2). L’ailier grison Nino Niederreiter a été crédité de deux assists: il a été impliqué sur l’ouverture du score du Finlandais Teuvo Teravainen à la 4e minute et sur le but de la sécurité du Canadien Dougie Hamilton à la 40e minute.

A Buffalo, les Florida Panthers se sont inclinés aux tirs aux buts (3-2) après avoir égalisé à onze secondes du coup de klaxon par l’intermédiaire de Mike Hoffman. Aligné durant 13’17 par l’entraîneur floridien Joel Quenneville, l’attaquant soleurois Denis Malgin a obtenu sa première mention d’aide de l’exercice sur le 2-1 du Russe Evgenii Dadonov à la 47e minute. Les Sabres du coach canado-suisse Ralph Krueger ont donc récolté au moins une unité dans chacune des cinq parties livrées jusqu’ici (neuf points) et dominent la division Atlantique.

A Columbus, John Tortorella a rayé le défenseur zurichois Dean Kukan de l’alignement des Blue Jackets qui ont été battus par les Anaheim Ducks (1-2).