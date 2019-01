L'attaquant suisse Valentin Nussbaumer (18 ans) a été retenu pour le Match des Étoiles de la Ligue canadienne, qui se disputera le 23 janvier à Red Deer en Alberta. L'ancien joueur du HC Bienne, qui évolue avec les Cataractes de Shawinigan en Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec, bénéficie du forfait de Dillon Hamaliuk et prendra ainsi part à un événement majeur dans le calendrier nord-américain. Ce match regroupe les 40 meilleurs espoirs qui patinent au Canada et est épié par les recruteurs de la NHL.

À Edmonton, où les Florida Panthers se sont effacés devant les Oilers après les tirs aux buts (4-3), Denis Malgin a signé son cinquième but de la campagne. Le joueur de centre soleurois a marqué le 1-2 à la 25e minute d’un subtil tir du poignet.

DENIS MALGIN'S WRISTER FINDS TWINE FOR FLORIDA!#FLAPanthers pic.twitter.com/GMhD8I8eld — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 11 janvier 2019

Grâce à son 26e goal en 2018-2019 marqué à huit secondes du coup de klaxon, Connor McDavid a permis à la formation de l’Alberta de disputer in extremis la prolongation. Au Rogers Arena, Sven Bärtschi a enfilé ses cinquième et sixième goals de l’exercice pour les Vancouver Canucks. Contre les Arizona Coyotes, l’ailier bernois a d’abord paraphé le 1-1, un but magnifique.

SVEN BAERTSCHI DANGLES THROUGH CHYCHRUN AND TALLIES A BEAUTY!#Canucks pic.twitter.com/XhraSS2IzH — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 11 janvier 2019

Il a ensuite récidivé à la 56e minute lorsqu’il a été à la conclusion du 3-3. Au final, le club de l’Ouest canadien a cependant dû s’avouer vaincu (4-3 ap).

SVEN BAERTSCHI SWEEPS THE REBOUND HOME TO TIE IT UP!#Canucks pic.twitter.com/JPPjX08qU7 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 11 janvier 2019

À Boston, où les Capitals de Washington se sont imposés 4-2, Jonas Siegenthaler a été impliqué sur le but de la victoire, le 3-2 réalisé par Niklas Backström. Le défenseur zurichois a ainsi récolté la quatrième mention d’aide de sa première saison dans la ligue professionnelle nord-américaine.

Les Nashville Predators se sont inclinés dans le temps supplémentaire à Columbus (4-3), où les Blue Jackets ont rayé le défenseur zurichois Dean Kukan de leur alignement et où John Tortorella est devenu le 19e entraîneur (le premier Américain) à obtenir une 600e victoire en carrière. Toujours privée du défenseur bernois Yannick Weber (blessé), la franchise du Tennessee a pu compter sur Roman Josi et Kevin Fiala pour sauver un point. L’arrière bernois a ajouté un 25e assist à sa moisson saisonnière alors que l’ailier saint-gallois a amassé une 19e mention d’aide.

Meier et Hischier muets

Les San Jose Sharks ont raflé la mise à Vegas, où ils ont renversé le score après avoir été menés 2-1 en début de troisième période pour s’imposer 3-2. L’ailier appenzellois Timo Meier, qui a été aligné durant 17’09, n’a pas embelli sa production personnelle.

Le Minnesota Wild a goûté à la victoire contre les Jets de Winnipeg (3-2), mais l’ailier grison Nino Niederreiter ne s’est pas inscrit au pointage.

Le joueur de centre valaisan Nico Hischier est également demeuré muet avec les New Jersey Devils battus à domicile par des Toronto Maple Leafs (4-2) qui ont pu compter sur le support de John Tavares (ex-SCB), auteur de trois points personnels. Une fois de plus, le défenseur zurichois Mirco Müller a été contraint de suivre le match depuis les tribunes.

L’arrière zougois Luca Sbisa a vécu le même sort avec les New York Islanders, qui ont épinglé les Rangers au Madison Square Garden (4-3) et qui ont repris la huitième place qualificative pour les play-off à un Canadien de Montréal invisible à St.Louis (4-1).

(nxp)