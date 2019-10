1 Captain Roman

Le capitaine Roman Josi était aussi le guide des Prédateurs de Nashville lors de la rencontre contre des Sharks édentés depuis l’entame de la saison. Le défenseur bernois, qui a été naturellement décoré de la première étoile, a inscrit les deux premiers buts de la franchise du Tennessee dans la probante victoire (5-2).

Le premier, superbe, à égalité numérique.

Le deuxième, tout aussi superbe, en avantage numérique.

Roman Josi bangs home the clearing attempt for his second of the night!#Preds pic.twitter.com/5byHsCujKw — HD365 (@HockeyDaily365) October 9, 2019

L’efficacité de «Captain Roman» tranche avec la discrétion de Timo Meier. Monstrueux en 2018-2019, l’ailier appenzellois de San Jose n’a pas encore débloqué son compteur après quatre parties et a terminé la rencontre contre les Preds sur un différentiel de -3.

Derniers du classement général (quatre parties, aucun point), les Sharks ont réagi. A l’heure du rajeunissement de la Ligue, ils ont offert un contrat d’une saison (700’000 dollars) à Patrick Marleau (40 ans), l’un de leurs ex dont le contrat avait été racheté par les Hurricanes de la Caroline au mois de juillet.

Un geste de panique, déjà.

2 Deux autres points suisses

Puisqu’on évoque les Hurricanes. Disons qu’ils sont l’antithèse des Sharks. Victorieuse à Sunrise contre les Panthers de la Floride (6-3), dans un duel offensif où les gardiens ont fait face à 80 tirs cadrés, l’équipe pilotée par Rod Brind’Amour a conservé une fiche immaculée. Quatre sorties, quatre gains.

L’ailier grison Nino Niederreiter a inscrit son nom sur la feuille des pointeurs pour la première fois de la saison. Il a été impliqué sur le 2-0 réalisé par le Finlandais Teuvo Teravainen.

Un autre Suisse l’a imité: le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a contribué au premier goal des Capitals de Washington contre les Stars de Dallas.

Evgeny Kuznetsov tallies the backhander in his first game of the year!#ALLCAPS pic.twitter.com/rahIpo0esc — HD365 (@HockeyDaily365) October 9, 2019

Mais le club de la capitale américaine s’est incliné dans la prolongation (3-4).

3 Il marque quatre buts

Tout va bien pour les Oilers d’Edmonton. Le club albertain, avec lequel patine Gaëtan Haas (10’33 de temps de jeu), a préservé son invincibilité à New York, contre les Islanders (5-2).

Héros du match, l’attaquant James Neal a vécu la soirée la plus prolifique de sa carrière. L’ex de Nashville, Vegas et Calgary a touché quatre fois la cible.

« Hé James, place ta palette sur la glace, je m’occupe du reste! » - Leon Draisaitl



Tour du chapeau pour James Neal ???????????? #LetsGoOilers pic.twitter.com/PPoL7Tejki — LNH (@LNH_FR) October 9, 2019

Il présente une fiche de six goals en trois matches. La saison dernière, avec les Flames, il n’en avait enfilé que sept en 63 rencontres.

4 Un goal biberon

Avec une arrière-garde amochée par les blessures, les Jets de Winnipeg ont causé une petite surprise en s’imposant sur la glace des Pingouins de Pittsburgh (4-1). A cette occasion, le défenseur Ville Heinola (18 ans), choix de première ronde en 2019, est devenu le premier joueur né dans le nouveau millénaire à allumer la lampe.

#GoJetsGo Ville Heinola becomes the first player born in the 21st Century to score an NHL goal — Sportsnet Stats (@SNstats) October 8, 2019

Le Finlandais a inscrit le 1-1 à la 6e minute.

Ville Heinola puts home his first NHL goal to tie it up for Winnipeg!#GoJetsGo pic.twitter.com/iuGtPQXuMC — HD365 (@HockeyDaily365) October 9, 2019

5 L’instant provoc

La rivalité entre les Kings de Los Angeles et les Flames de Calgary ne cesse de prendre de l’ampleur. Notamment à cause d’une escalade de petites phrases provocatrices entre Drew Doughty et Matthew Tkachuk. «Je n’ai aucun respect pour lui, avait avancé Doughty. Je respecte tous les joueurs, mais pas lui.» La réaction de Tkachuk: «Cela me passe dans une oreille et sort par l’autre», a répondu l’attaquant de Calgary.

Les deux ennemis se sont retrouvés au Saddledome. Où Tkachuk a signé deux goals, dont le 3-3 à la 59e minute.

Mais c’est Doughty qui a eu le dernier mot dans la prolongation. Et le défenseur des Kings ne s’est pas gêné pour, cette fois, provoquer tous les supporters de Calgary.