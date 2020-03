«Perdre le derby contre Ambri à domicile sans spectateurs, si ça c’était mon dernier match, alors c’est vraiment triste». Julien Vauclair, 40 ans, refuse d’imaginer que la saison – et sa carrière au plus haut niveau - s’arrêtera de manière aussi abrupte, la faute au coronavirus.

Mathieu Tschantré (35 ans), capitaine du HC Bienne depuis 12 ans, a été un brin plus chanceux. Son dernier match, il l'a joué contre Davos le 22 février, soit une semaine avant les mesures prises par la Confédération. Heureux hasard, puisqu'il s'agissait de la date choisie par les supporters et son club formateur pour lui rendre un vibrant hommage. «C'était une super belle soirée, j'ai été très ému. J'espère que ce n'était pas mon dernier match, mais si tout doit s'arrêter, au moins j'aurai ce souvenir-là... Je dois avouer que je ne sais plus trop quoi penser. J'ai le sentiment que cela sera du 50-50...»

Une naissance pendant que le HCB jouait

Les deux matches à huis clos du weekend passé, Tschantré ne les a pas disputés avec le HC Bienne: vendredi soir, son épouse a donné naissance à leur troisième garçon, le lendemain, le capitaine a obtenu un congé un bien mérité de la part du club pendant que le HCB jouait son dernier match de la saison régulière à Langnau.

Personne ne sait vraiment si les play-off, qui ont été provisoirement repoussés au 16 ou 17 mars, auront lieu. Samedi passé contre le rival d’Ambri, au soir de la 50e et dernière ronde de la saison régulière, Julien Vauclair pourrait ainsi avoir porté pour la dernière fois le maillot du HC Lugano.

La saison prochaine, il deviendra le nouveau responsable du scouting du club tessinois. «Dans ma tête, je me suis dit que ce match à huis clos contre Ambri était peut-être mon dernier match de hockey au niveau professionnel. Cela m’a fait bizarre, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’y penser… Sur le coup, j’ai eu de la peine à comprendre que l’on prenne de telles mesures et je les ai trouvées excessives. Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, la France ou l’Espagne, les compétitions sportives se sont poursuivies normalement… »

Un mini camp d'entraînement

En attendant d’en savoir plus, les joueurs préparent les play-off en faisant abstraction de toutes ces incertitudes. Au premier tour, les Luganais seront opposés aux ZSC Lions si la compétition reprend dans une dizaine de jours, les Biennois affronteront GE Servette. «Cette semaine, la charge d’entraînement a été très intense, comme une sorte de mini camp de préparation, explique Vauclair. La semaine prochaine, nous allons davantage travailler l’aspect tactique en fonction de notre adversaire du premier tour».

Afin d’éviter de prendre le moindre risque inutile, il a été demandé aux joueurs du HC Lugano d’éviter les endroits publics et de respecter les mesures de prévention habituelles comme le lavage et la désinfection des mains à intervalles réguliers. «Personne chez nous ne se balade avec un masque», se marre le défenseur jurassien. «Aujourd’hui, je suis tout de même plus optimiste que le weekend passé. Tous les clubs veulent jouer ces playoff et j’espère que la situation se décantera prochainement. Sauf s’il y a une explosion de nouveaux cas de personnes touchées par ce virus au cours des prochains jours, j’espère que nous pourrons jouer ces play-off dans des conditions normales.»

Cyrill Pasche