Depuis l’instauration des mesures de distanciation sociale, les athlètes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, rivalisent d’originalité afin de réaliser des manœuvres impossibles. Alors qu'après deux mois de confinement, on avait l'impression que le milieu sportif s'essoufflait, le site canadien Ballecourbe a trouvé cette belle performance: celle du couple formé de la chanteuse Erin Alvey et du hockeyeur Filip Forsberg.

Ce duo glamour a prouvé qu’il était possible de renouveler le genre en alliant football, basketball et… unicycle! Du grand art.

C'est ce qui s'appelle du solide travail d’équipe! On n’avait pas vu une telle alchimie depuis la retraite des jumeaux Sedin.

Des exploits sur une roue

Ils pourraient se rendre dans un cirque. Afin de respecter les mesures de distanciation, rien de tel finalement que de se mettre à l'unicycle! A plus forte raison que plus vous êtes instable sur votre roue, plus les gens auront tendance à s’éloigner. Et, si en plus, vous avez de l’équilibre et du talent, il y a tout de même moyen de réaliser des tours comme ceux-ci:

You might be cool, but are you Nils Hoglander stick-handling while riding a unicycle cool? pic.twitter.com/K5E2uOQ0YM — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) November 17, 2019

???? So, turns out Ebony O'Dea wasn't kidding when she said she could solve a Rubik's Cube in under a minute while riding a unicycle! ???? pic.twitter.com/w64KG1XEls — GWS GIANTS (@GWSGIANTS) January 23, 2019

Et si vous vous mettiez au show à votre tour?

C. Ma