Cinq matches… 15 points personnels pour le Québécois du HC Ajoie Philip-Michaël Devos! Avec une étourdissante moyenne de trois points par match depuis le début de l’exercice, le buteur du HCA est sur un nuage. Projeté sur les 44 matches du championnat de Swiss League, un tel rendement lui rapporterait même… 132 points!

De quoi pulvériser le record de points de la deuxième division helvétique détenu par un certain Igor Fedulov, auteur de 115 points en 38 matches sous le maillot de Martigny durant l’exercice 1997-98? Le Russe avait à l’époque tourné à une insolente moyenne de 3,03 points/match, soit un rendement quasi équivalent à celui de Devos actuellement.

Le coach du HCA Gary Sheehan relativise: «Tous les records sont faits pour être battus, mais c'était tout de même une autre époque. Les équipes ne jouaient pas à quatre lignes comme aujourd'hui. Désormais, le jeu est aussi plus rapide et plus physique, et surtout les gardiens sont meilleurs. C'est normal, le hockey ne cesse d'évoluer.»

Igor Fedulov détient le record de points en LNB.

97 points il y deux ans

Tout le monde l’aura bien sûr compris: maintenir un tel rythme sur la durée d’une saison n’est pas comparable à un échantillon de seulement cinq matches. Mais: Devos a déjà flirté avec la barre des 100 points en saison régulière. C’était durant la saison 2016-2017, sa deuxième au HC Ajoie, lorsque le Québécois avait obtenu 97 points en 48 matches de championnat, soit un rythme de 2,02 points/match.

«Pour atteindre les 100 points, il faudra être extrêmement régulier et épargné par les blessures, précise Sheehan. Actuellement, Devos est dans une très bonne phase, il prend davantage ses responsabilités et tire plus souvent au but. C'est sa 5e saison au HCA et il a toujours été au top, parmi les meilleurs compteurs de la ligue. A 29 ans, il se trouve dans ses meilleures années. Je ne serais pas surpris s'il atteignait les 100 points cette saison.»

Seuls trois joueurs - tous canadiens - ont franchi la barre des 100 points depuis le début de l’an 2000: Dominic Forget avec le HC Viège en 2009-2010 (105 points en 46 matches, soit 2,28 point/match), Lee Jinmann sous le maillot de Sierre en 2005-2006 (103 points en 42 matches, 2,45 points/match) et Cory Pecker également avec Viège durant la campagne 2009-2010 (101 points en 41 matches, 2,46 points/match).

Les autres joueurs - tous des renforts étrangers - à avoir dépassé le cap des 100 unités l'ont fait dans les années 80 (à l'exception du Tchèque Petr Rosol en 1997-98, auteur de 104 points aux côtés de Fedulov avec Martigny). La moyenne de points la plus insolente en LNB? Celle de Brian Hills, le Canadien du CP Herisau avec... 3,70 points par match durant la saison 1984-85 (111 points en 30 matches)!

Pour battre le record de points de Fedulov, Devos devra toutefois assurer une moyenne de 2,64 points par match et ne manquer aucune des 44 rencontres de championnat. C'est beaucoup demander, mais cela reste à la portée d'un joueur offensif de sa trempe.

Note: Toutes les statistiques proviennent du site eliteprospects.com