Ce mercredi (19h45), à Porrentruy, il y a un derby des antipodes entre le HC Ajoie (1er de Swiss League avec 19 points) et le néo-promu sierrois (12e et dernier avec 7 unités). Si les Jurassiens restent sur une probante victoire à Winterthour (1-7), les Valaisans du centre n’ont plus goûté au succès depuis le 18 septembre, date de leur exploit à la Lonza Arena dans le derby cantonal face à Viège devant 4237 spectateurs (1-3). Depuis? Six matches, six revers, huit goals inscrits, 20 buts reçus.

Entraîneur en chef des «rouge et jaune», une équipe qui revendique son inexpérience et qui a décidé de miser sur la carte de la jeunesse pour traverser sa première aventure dans l’élite du hockey suisse depuis 2013, Dany Gélinas (53 ans) n’est pas courroucé pour autant. Avant d’embarquer dans le bus à destination du Jura, là où il avait vécu de 2005 à 2008, disserte de la situation sportive moins rose qu’escomptée dans laquelle son équipe est engluée, sur sa méthode pour espérer la redresser et sur ses espoirs.

Dany, c’est dur, la Swiss League?

Oui, c’est assez dur. Mais ça, je le savais. Je savais qu’on allait perdre des matches. Mais je ne pouvais pas savoir qu’on ne serait pas récompensé de tous les efforts déployés.

C’est à dire?

On a pris des claques, comme à Kloten (7-0) où nous n’avons pas existé, c’est vrai. Mais, souvent, dans les autres parties, nous étions dans le coup, avons dominé nos adversaires et n’avons pas récolté par un salaire. Notre dernier match, celui de dimanche contre Olten (1-3) est éloquent: nous avons adressé 36 tirs, les Soleurois n’ont expédié que 17 lancers. Même nos adversaires me l’ont dit après la rencontre: ils ne comprennent pas pourquoi nous avons aussi peu de points.

Et vous, vous le comprenez?

Je pense que les gars veulent démontrer qu’ils sont légitimes dans cette ligue et qu’ils veulent trop bien faire. En fin de présence, quand ils se rapprochent du slot, ils n’ont plus l’énergie et la lucidité pour forcer la décision.

Dans de tels cas, vous faites quoi? Vous gueulez?

Surtout pas. Je dois faire très attention aux mots utilisés et à mon body language. Je travaille surtout les éléments positifs du jeu, et il y en a beaucoup, pour que la confiance ne s’étiole pas. Ces temps-ci, pour tout vous dire, il y a pas mal de discussions avec les joueurs.

Individuelles ou collectives?

Les deux. Lundi, par exemple, lors de la séance vidéo qui a suivi le match contre Olten, on a surtout montré des séquences où les gars ont fait du bon jeu.

A Porrentruy, qu’allez-vous faire pour tenter de museler Devos et Hazen?

J’ai un plan de match, que je ne vous dévoilerai pas, je peux juste vous dire de Remo Giovannini sera devant le filet. Mais, comme on joue à l’extérieur, je ne vais pas avoir le dernier choix de coaching. Je serai donc très attentif au travail de Gary, surtout lorsque les engagements auront lieu dans notre zone défensive, pour pouvoir réagir au mieux.

Voyeboeuf, c’est un peu chez vous, non?

J’ai vécu quelques années dans la région et j’y conserve des attaches et de solides amitiés. A une époque, des gens m’en avaient voulu d’avoir quitté le HCA pour Lausanne. Mais c’est derrière. Quand j’observe la progression des Ajoulots au fil des saisons, je me dis que je suis fier d’avoir un peu contribué à ce projet.