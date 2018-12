1 Père-fils

Il y a un étonnant lien de parenté dans l’effectif du Metallurg Magnitogorsk. Aligné à 15 reprises depuis le début de la saison de KHL, l’ailier Denis Platonov (37 ans) partage parfois le vestiaire avec son fils. Yuri (18 ans) a été titularisé à quatre reprises par l’entraîneur Josef Jandac depuis le mois de septembre.

2 Père-fils (II)

Puisqu’on parle de filiation. Dans l’effectif du KalPa Kuopio figure un certain Alexander Ruuttu (26 ans). Il s’agit du fils du mythique Christian, qui a disputé plus de 600 matches de NHL avec Buffalo, Chicago et Vancouver. Et qui avait patiné avec Grasshopper en 1996-1997 (53 matches de saison régulière et de play-off, 85 points).

Alexander Ruuttu jatkaa seuraavat kaksi kautta KalPassa - "Tiedämme, että ottajia olisi ollut runsaasti Suomessa ... https://t.co/uJ4tDdrtSp — News Bot (@neewsbot) 18 décembre 2018

3 Le Français de Kuopio

Alexandre Texier (19 ans), la nouvelle pépite du hockey français, patine également avec le KalPa. Repêché en 45e position par les Blue Jackets de Columbus, le Grenoblois a comptabilisé 16 points en 29 matches cette saison.

Yksi yö jouluun ja jouluvalmistelut maalissa = ????



Nyt on kuitenkin aika levätä, kun jo tapaninpäivänä otetaan suunta kohti Sveitsiä. ????#Liiga #KalPa #SpenglerCup pic.twitter.com/dETb9l0Yxn — KalPa (@KalPa_Hockey) 23 décembre 2018

4 Le premier choix qui cherche un club

Il faudra surveiller le défenseur canadien Simon Després (27 ans). Le premier choix des Pingouins de Pittsburgh en 2009 a repris l’entraînement il y a un mois et la compétition il y a trois semaines avec le Rocket de Laval (AHL) avec l’objectif de se dénicher un club en Europe après la Coupe Spengler.

Le Rocket annonce la libération de Simon Després pour qu’il participe à la Coupe Spengler. Voyons voir s’il signera un autre contrat d’essai à son retour. — Anthony Marcotte (@anthonymarcotte) 22 décembre 2018

5 Un peu de Lausanne HC en Tchéquie...

Un ancien et furtif défenseur du Lausanne HC évolue depuis le début de la saison avec l’Ocelari Trinec. Le défenseur slovaque Martin Gernat (25 ans), qui a revêtu à 17 reprises le maillot des Lions en 2017-2018, a inscrit 14 points en 27 rencontres avec l’équipe tchèque cette saison.

6 …et de Bienne en Russie

En parlant d’ex, l’attaquant Matt Ellison (35 ans, 7 parties avec Bienne en 2013-2014) cartonne avec le Metallurg Magnitogorsk. Sa fiche saisonnière: 35 points, dont 14 buts, en 44 matches de KHL.

Brandon Buck, qui avait transité par Bâle (2013-2014) et par Davos (2017-2018), est blessé et son retour dans l’alignement des Nurnberg Ice Tigers n’est pas espéré avant le mois de janvier.

7 Trois clubs classés 11es

Trois des six équipes engagées doivent se satisfaire (ou pas) d’un modeste 11e rang dans leur championnat. C’est le cas du HC Davos en National League, du KalPa Kuopio en SM-Liiga finlandaise et des Nurnberg Ice Tigers en DEL. Les organisateurs ont eu la main plus heureuse avec Trinec, actuel leader de l’Extraliga en République tchèque, et avec le Metallurg Magnitogorsk, 6e de KHL.

8 Hongrie, première

Un Hongrois devrait patiner pour la première fois dans le tournoi davosien: l’attaquant Sebok Balazs (24 ans) avec KalPa Kuopio.

MAAALI!! Balazs Sebok vie KalPan 1-2 -johtoon! Toista erää jäljellä reilut 5 minuuttia.#KalPa #Liiga pic.twitter.com/7RzVf9x9Zr — KalPa (@KalPa_Hockey) 21 septembre 2018

9 Big Team Canada

Le staff du Team Canada comprend 14 personnes. Cela doit coûter bonbon en nuits d’hôtel en cette période de l’année où il est coutume de pratiquer des tarifs de haute saison.

10 Ne le cherchez pas...

Et, pour conclure, un petit mot pour les personnes que ne s’intéressent qu’au hockey durant la Coupe Spengler: ne cherchez plus le Monsieur aux cheveux longs et aux lunettes que vous aviez l’habitude de voir sur le banc du HC Davos depuis 22 ans. Il a démissionné. Si, si... (nxp)