*** Dominic Zwerger (Ambri)

L’ailier autrichien à licence suisse explose cette saison. Face à GE Servette, mardi dernier, il a été excellent avec trois points et une omniprésence totale. Il en a même profité pour chiper le casque de top scorer à Matt D’Agostini. Sous son maillot distinctif, il a encore inscrit deux buts pour faire passer son total hebdomadaire à six points.

** Vincent Praplan (Kloten)

Le casque du top scorer lui va si bien! Le Valaisan de Kloten a été à nouveau flamboyant cette semaine avec trois buts et deux passes décisives. Chaque match le rapproche un peu plus de son rêve: la NHL. Mais avant cela, il faudra encore se faire de la publicité aux prochains Jeux olympiques. Pour ce qui est de se mettre en valeur, Vincent Praplan a également pris soin de faire trois fois le tour du monde avec un airhook hallucinant contre GE Servette, vendredi soir. Le pauvre Robert Mayer n’y a vu que du feu. Attention à la surutilisation de l’expression «but de l’année», mais celui-ci fera à n’en pas douter partie des plus beaux. Admirez.

* Leonardo Genoni (Berne)

Certes, il est forcément plus facile d’être blanchi à Berne que partout ailleurs dans la ligue. Mais tout de même. Leonardo Genoni a réussi deux blanchissages en moins d’une semaine. A Kloten et contre Zoug, le gardien des Ours a été impérial. De quoi en faire un candidat de choix à une place de titulaire lors des prochains Jeux olympiques? Patrick Fischer n’a sûrement pas besoin de cette confirmation, mais elle est tout de même bienvenue à moins d’une semaine des joutes coréennes.

Le bonnet d’âne – Stéphane Da Costa (GE Servette)

Cela fait désormais dix matches que le Français n’a pas fait trembler les filets. Fantastique en décembre lorsque GE Servette brillait, Stéphane Da Costa est rentré dans le rang depuis le début d’année. Pire, avec deux points en dix matches, il est totalement transparent au plus fort de la zone de turbulence que traversent les Aigles. Celui qui devait être un leader ne semble pas avoir les épaules pour endosser ce rôle. Dommage, car lorsqu’il est bon, le Genevois est inarrêtable. (Le Matin)