Christian Dubé, vous restez sur le banc de FR Gottéron en tant qu’entraîneur principal tandis que Sean Simpson sera là pour vous épauler. Concrètement, comment allez-vous fonctionner?

C’est très simple, rien ne change concernant Pavel Rosa et moi-même. Sean Simpson va nous rejoindre et nous épauler. J’ai besoin d’aide, que ce soit sur le plan tactique ou du coaching car il se passe tant de choses durant un match. L’expérience de Sean sera bénéfique. D’autre part, je continuerai d’assumer en parallèle mon rôle de directeur sportif.

Et qui dirigera les entraînements?

De nouveau, rien ne change. Pavel Rosa et moi-même allons continuer de nous occuper des entraînements, mais Sean Simpson sera aussi là pour nous conseiller et nous apporter de nouvelles idées, de nouveaux exercices.

A-t-il été difficile de le convaincre de rester en retrait, en quelque sorte?

Non, il a été très ouvert. Pour lui, c’est aussi une belle opportunité. Il revient en Suisse avec un contrat jusqu’à la fin de la saison et débarque dans une équipe au sein de laquelle il a déjà coaché huit ou neuf jours dans sa carrière d’entraîneur (ndlr: dont Reto Berra et Philippe Furrer lors des Mondiaux 2013 à Stockholm).

Après votre premier match à la tête de FR Gottéron (une victoire contre Rapperswil quelques heures après le licenciement de Mark French), vous nous aviez dit que vous ne vouliez pas rester au poste d’entraîneur. Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis?

Il ne faut jamais dire jamais… Notre victoire sur la route à Lugano, couplée à un deuxième succès de suite contre Davos m’ont fait réfléchir. J’ai vu que le courant passait avec l’équipe, que quelque chose de positif se passait. Je n’avais pas envie de casser cette dynamique et de tout recommencer avec quelqu’un d’autre sans véritablement savoir où nous irions. Si je n’avais pas senti que les joueurs étaient à l’aise avec moi à la bande, j’aurais laissé ma place à quelqu’un d’autre. A l’interne, on m’a aussi demandé de rester. Je suis prêt à tout pour que Gottéron ait du succès.