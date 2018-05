Heure du début du match entre les Checkers de Charlotte (où évolue le futur Fribourgeois Andrew Miller) et les Phantoms de Lehigh Valley: 19 h 03. Heure de la fin de cette rencontre de play-off d’American Hockey League (AHL): 1 h 09. Durée du match: 6 h 06.

Il s’agit tout simplement du duel le plus long de l’AHL.

The longest game in AHL history is over! Alex Krushelnyski is the hero and the @LVPhantoms get the win! #LVvsCHA pic.twitter.com/enyOOkj9n7