Denis Malgin ne participera pas au prochain championnat du monde à Bratislava avec l'équipe de Suisse (du 29 avril au 5 mai). Ainsi en ont décidé Patrick Fischer et son staff, qui ont annoncé leur sélection voici quelques jours. Le coach zougois comptera pourtant sur plusieurs éléments libérés par leur équipe nord-américaine, comme Nico Hischier, Kevin Fiala, Vincent Praplan ou Yannick Rathgeb, car ils ne participent pas aux play-off ou en ont été éliminés.

Pour motiver sa décision de ne pas emmener Malgin en Slovaquie, Fischer s'est justifié en affirmant qu'«à nos yeux, Denis n'avait pas toujours envie à 100% de s'impliquer avec l'équipe nationale». Un jugement qui a fortement déplu au jeune attaquant des Florida Panthers, qui a publié mercredi soir un bref commentaire sur son compte Instagram: «Je trouve dommage la façon dont l'entraîneur de l'équipe de Suisse s'est répandu dans les médias à mon sujet. Je veux toujours être de la partie et jouer pour la Nati. L'impression que je n'ai "pas toujours envie à 100%" n'est pas correcte. Tous ceux qui me connaissent le savent! La décision que je ne jouerai pas cette année au Mondial pour la Suisse n'est à 100% pas la mienne. Je souhaite plein succès à l'équipe dans ce tournoi.»

Un tirade qui ne changera pas l'avis de Patrick Fischer en vue du Mondial, mais qui aura peut-être pour effet d'aboutir à une franche discussion en vue de futures échéances. En attendant l'équipe de Suisse, médaillée d'argent l'an dernier au Danemark, disputera vendredi soir à Sierre (20h15) une partie de préparation contre la France. L'occasion pour le prodige Nico Hischier de disputer son premier match international sous les couleurs de l'équipe A. En attendant, s'ils obtiennent un bon de sortie de la part des Nashville Predators et des Washington Capitals, l'arrivée de deux autres Suisses récemment éliminés de la course au titre en NHL: Roman Josi, Yannick Weber et Jonas Siegenthaler. (nxp)