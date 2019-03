Si la rencontre entre Sierre et le HC Valais Chablais s'est déroulée dans une atmosphère agréable malgré l'enjeu, on ne peut pas dire que les spectateurs se sont mis au diapason. Une f(r)ange, du moins. Alors que les visiteurs regagnaient leur car, ils ont été agressé par des Sierrois. Contacté par «Le Nouvelliste», Markus Rieder, responsable de la communication de la police cantonale valaisanne, a confirmé les faits et précisé qu'une personne avait été blessée. «Mais elle n’a pas été hospitalisée, a-t-il précisé sur le site du journal valaisan. Je ne connais pas sa provenance. La police a dû intervenir pour séparer les deux groupes. A ce jour, il n’y a pas eu de plainte déposée.»

Les deux premières manches de cette finale s'étaient déroulées sans le moindre problème. Preuve que le dispositif de sécurité mis en place par les forces de l'ordre avait fonctionné. Si le porte-parole avoue avoir un oeil très attentif aux rencontres de cette série, il précise: «Elles ne sont pas comparables à un match à risques du FC Sion.» (nxp)