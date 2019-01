1. Un 8e but dans la défaite pour El Nino

Un poil fataliste, Nino Niederreiter nous l’avait glissé en début de semaine: «Je suis un peu à contre-courant de l’équipe. Quand je ne marque pas, on gagne; quand j’inscris des points, souvent, on perd.» Le scénario s’est (re)produit à St.Paul où l’ailier grison a enfilé son huitième but de l’exercice (le 2-1 à 21e minute) en avantage numérique.

Sweet Swiss! @thelnino22 with his 8th goal of the season. pic.twitter.com/5ECzRD8erN — Minnesota Wild (@mnwild) 13 janvier 2019

Et d’où les Red Wings de Detroit sont repartis avec les deux points (2-5), notamment grâce à un tour du chapeau réalisé par Tyler Bertuzzi.

El Nino, lui, a conclu sa soirée de travail sur un différentiel de -1.

2. Un 23e assist dans la victoire pour Meier

Timo Meier a bien cru avoir mis fin à une disette qui dure depuis le 13 décembre. A quatre minutes du terme du match contre les Sénateurs d’Ottawa (4-1), les arbitres ont accordé le 3-1 à l’ailier appenzellois des Sharks de San Jose.

Mais, après avoir visionné les images, la NHL a procédé à une correction et attribué le but à Joe Thornton. L’international suisse a cependant été récompensé d’une mention aide, sa 23e de la saison.

Opposés dans le duel entre les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus (1-2 ap), les défenseurs zurichois Jonas Siegenthaler (14’06'' de temps de jeu) et Dean Kukan (12’52'') n’ont pas influencé la trame de la partie. Mais ils ont été les témoins de deux séquences qui pourraient avoir des répercussions.

D’abord, à la 29e minute, Braden Holtby, le gardien des Caps, a été contraint de quitter le match après avoir un reçu la palette de Cam Atkinson dans un œil.

Holtby gets clipped by Atkinson's high stick... Copley replaces him in net. #CapsJackets pic.twitter.com/bSfYX0Y6rZ — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 13 janvier 2019

Ensuite, après avoir libéré les Tuniques bleues dans la prolongation, Artemi Panarin s’est moqué des célébrations habituelles d’Evgeny Kuznetsov, l’attaquant russe de Washington.

Guess you can't help but be salty when you blow a 2-0 series lead in the playoffs. We'll remember this, @BlueJacketsNHL. pic.twitter.com/05NMHD836s — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 13 janvier 2019

Les deux équipes se retrouveront le 2 février et l’affiche s’annonce déjà sulfureuse.

Un cinquième Suisse était en action: l’ailier droit zurichois de l’Avalanche du Colorado Sven Andrighetto, qui n’a été aligné que durant 9’50'' au Centre Bell, où le Canadien de Montréal s’est imposé 3-0.

3. Un 3500e succès pour les Habs

Dans la métropole québécoise, justement, les Habs ont enregistré la 3500e victoire de leur Histoire en signant tous leurs buts dans la troisième période. L’ouverture du score porte la griffe du défenseur Brett Kulak, qui a touché la cible en infériorité numérique.

BRETT KULAK WITH THE SHORTY OFF THE PIPE AND IN!#GoHabsGo pic.twitter.com/9ntRsyUVt5 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 13 janvier 2019

Quant au goal de la sécurité, il est l’œuvre du jeune Finlandais Jesperi Kotkaniemi (18 ans), qui a exploité une somptueuse passe de Jonathan Drouin.

Gâtez-vous en revoyant cette passe lumineuse de Jonathan Drouin vers Jesperi Kotkaniemi ???? pic.twitter.com/Sm4vYZbwxX — TVA Sports (@TVASports) 13 janvier 2019

Le résultat témoigne des difficultés rencontrées par la franchise de Denver qui a calé après avoir été dominante dans le premier tiers du championnat. L’équipe de Jared Bednar a perdu neuf de ses dix derniers matches et, pour la première fois en neuf sorties, Nathan MacKinnon ne s’est pas inscrit au pointage. «On n’a pas laissé trop d’espace à leur premier trio», s’est réjoui l’entraîneur Claude Julien.

Le gardien Carey Price (28 arrêts) a, lui, obtenu son troisième blanchissage de la saison, le 43e de sa carrière.

4. Un but qui fait vraiment mal

Conor Garland a été crédité du deuxième but des Coyotes de Phoenix à Edmonton (score final: 3-2). Totalement involontaire, la réussite a laissé des traces sur le visage de l’ailier américain de 22 ans.

Right place, right time? Going to have to ask Connor Garland about that one as he takes one off his face to the back of the net. But he's a hockey player, smiles as he heads to the locker room for stitches, he'll be alright! @ArizonaCoyotes up 2-1 pic.twitter.com/YDzcvLR9Mm — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) 13 janvier 2019

Ouch. Mais le bonhomme est courageux: il est revenu au jeu et a signé le but de la victoire du team venu du désert.

Un autre joueur s’est particulièrement distingué sur la ligne de but: le défenseur Matt Grzelcyk, des Bruins de Boston, qui s’est substitué à son gardien Tuukka Rask et qui a volé un but à Kasperi Kapanen.

FANTASTIC SAVE BY DEFENSEMAN MATT GRZELCYK TO ROB KAPANEN!#NHLBruins pic.twitter.com/8XEUxVCGk6 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 13 janvier 2019

Les Maple Leafs de Toronto se sont cependant imposés au TD Garden (3-2).

5. Histoires de mascottes

Puisqu’on parle des Bruins...

Youppi, la mascotte du Canadien de Montréal, célébrait ses 40 ans à l’occasion de la venue de l’Avalanche du Colorado. Pour l’occasion, il avait invité plein d’amis, en provenance du monde de baseball (avant d’être transféré chez les Habs, il avait été la mascotte des Expos de Montréal en MLB) et du hockey.

Autour du gâteau et des bougies, il y avait Blades, des «BB». On parle là de l’ennemi historique du Canadien, qui a eu droit à quelques sifflets de la part de la foule.

Une autre mascotte s’est distinguée pendant la nuit: NJ Devil, qui a pris un malin plaisir à détruire Gritty, l’affreuse bestiole de Philadelphie, après le succès de Nico Hischier et de ses coéquipiers contre les Flyers (3-1) dans un match présenté en après-midi.

It Me pic.twitter.com/py65O13Upf — NJ Devil (@NJDevil00) 12 janvier 2019

(nxp)