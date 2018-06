Jeudi soir, les Washington Capitals ont donc remporté la première Coupe Stanley de leur histoire, en remportant la finale 4-1 contre les Vegas Golden Knights.

Les joueurs de la capitale ont donc célébré leur victoire sur la glace des Knights après leur victoire 4-3 dans le cinquième match.

Mais le tour d'honneur d'Alex Ovechkin - le capitaine et buteur de Washington a été élu MVP des play-off - et de ses coéquipiers a été perturbé par un événement plutôt rare: une de leurs supportrices a en effet baissé le haut de sa robe pour exhiber ses seins nus et les plaquer conter le plexiglas!

La Coupe Stanley haut levée, Ovechkin est passé devant elle sans rien remarquer. Mais quelques mètres derrière lui, ses coéquipiers n'en ont pas perdu une miette...

Stanley Cup boobies on the glass pic.twitter.com/immxJgmps2 — DL (@davelozo) 8 juin 2018

Our angle was better pic.twitter.com/OC6ZatzS2H — Dammit PHILL (@PhillipNates) 8 juin 2018

(Le Matin)