Dans la nuit de mardi à mercredi, l'arbitre Tim Peel a inscrit un but pour les Saint-Louis Blues. Le directeur de jeu s'est malencontreusement retrouvé sur la trajectoire d'un puck en fond de patinoire. Plus malencontreusement encore, la rondelle a fini sa course dans le but.

Pauvre Tim Peel, qui a dû refuser son propre but ?????????????? pic.twitter.com/pXq5yoKMy7 — LNH (@LNH_FR) 12 décembre 2018

Selon la règle 85.4 en vigueur en NHL, «If a goal is scored as a result of being deflected directly into the net off an official, the goal shall not be allowed». Ce qui signifie: «Si un but est marqué après avoir été dévié dans le filet par un arbitre, le but ne sera pas accordé».

Et en Suisse? Le championnat n'est pas régi selon le même code qu'en Amérique du Nord. Ici, le règlement qui fait foi est celui de l'IIHF. Ce dernier a également prévu ce cas pourtant rarissime. Au point 73, il est stipulé que:

i. Le jeu ne sera pas arrêté si le puck touche un arbitre durant sa course normale sauf si: 1. Le puck entre dans le but à la suite de ce contact; 2. Le puck sort du jeu à la suite à ce contact; 3. Un arbitre est blessé.

ii. Si l'équipe à l'attaque marque un but à la suite d’une déviation ou d’un rebond direct sur un arbitre, le but ne sera pas valable et l'engagement suivant sera effectué sur le point d'engagement le plus proche d'où le puck est entré en contact avec l'arbitre.

Le «cas» Bodenmann

Lors des derniers play-off, une scène quasi semblable avait émaillé la demi-finale entre Zurich et Berne. Quasi, oui. Après avoir touché l'arbitre, le puck avait terminé sa course dans la palette de Simon Bodenmann. Le buteur bernois s'était retrouvé en position idéale pour marquer le but de la victoire à la 68e minute. Comme il s'agissait de la prolongation, la déviation malencontreuse de l'officiel avait précipité la défaite zurichoise. Et le but avait été validé.

Et là, que nous dit le règlement? Toujours selon l'IIHF et toujours à cette fameuse règle 73, il est détaillé au point suivant que:

iii. Si le puck touche un arbitre puis est ensuite mis dans le but de n'importe quelle manière légale, le but sera valable.

Limpide, non? (nxp)