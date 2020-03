Comment faire pour combler ce manque de hockey sur glace maintenant que la saison a été annulée en raison du coronavirus?

Le site tessinois spécialisé en hockey sur glace Heshoothescoores.com s'est posé la question dimanche et y a répondu dans la foulée. Evidemment! Rien de tel que de se plonger, ou de se replonger, dans les films et séries traitant de hockey sur glace au cours des prochains jours et semaines.

A son tour, lematin.ch vous propose quelques classiques à voir ou revoir absolument:

Lance et Compte (1986)

Ecrite par Réjean Tremblay au milieu des années 80, la série culte «Lance et Compte» retrace l'histoire à rebondissements du club fictif du National de Québec.

Slap Shot (1977)

Le grand classique parmi les films de hockey sur glace, avec l'acteur Paul Newman dans l'un des rôles principaux: l'histoire de l'équipe des ligues mineures des Chiefs de Charlestown et des frères Hanson, un trio complètement déjanté et violent.

Miracle (2004)

Ce film retrace le «Miracle on Ice» de 1980 lorsque les universitaires américains terrassèrent l'invincible armée rouge de l'Union soviétique avant de remporter plus tard la médaille d'or aux Jeux olympiques de Lake Placid. L'acteur Kurt Russell tient le rôle de Herb Brooks, coach mythique de Team USA aux JO de 1980.

Red Army (2014)

Un documentaire acclamé qui revisite la trajectoire de l'invincible Sbornaja au temps de l'Union soviétique et de ses méthodes d'entraînement derrière le rideau de fer.

Youngblood (1986)

Rob Lowe dans le rôle de Dean Youngblood, la jeune star montante, et Patrick Swayze dans celui de Derek Sutton, la star établie de l'équipe juniors des Hamilton Mustangs.

Les Boys I à IV (1997 à 2005)

Une comédie hilarante (quatre films, mais aussi une série intitulée Les Boys) qui compte les péripéties d'une équipe de ligue de garage au Québec. Fous-rires garantis.