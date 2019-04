Quelle est la différence entre le CP Berne battu à domicile par Zoug lors de l’acte I et le CP Berne vainqueur trois fois de suite depuis? Gaëtan Haas. Cela peut paraître réducteur, mais cela ne l’est pas. A Zoug, le Biennois du SCB a marqué les 0-1 et 0-2. Blessé durant toute la demi-finale compliquée face à Bienne (victoire 4-3), le No 92 fait une sacrée différence depuis son retour. Il y a son impact sur la glace, bien sûr. Mais il y a surtout la liberté que sa présence donne à son entraîneur Kari Jalonen. Avec un international au centre de sa quatrième ligne, le technicien finlandais dispose d’une profondeur impressionnante à cette position clé. Avec cinq tirs cadrés, la quatrième triplette Berger-Haas-Bieber a été aussi prolifique que la ligne de parade Boychuk-Mursak-Ebbett. Un luxe.

Zoug a tout tenté

Et cette qualité sur les quatre lignes a justement fait la différence à Zoug. Car cette fois-ci et contrairement à mardi dernier, il y a eu un vrai match entre Bernois et Zougois. Là où l’équipe de Suisse centrale avait été terriblement timorée dans la capitale, elle a cette fois-ci fait mieux que se défendre. Bien mieux, même. Ce sont les hommes de Dan Tangnes qui ont été les agresseurs durant une bonne partie de la rencontre. Problème? Même lorsque le EVZ s’est projeté vers l’avant, le SCB n’a jamais semblé être dérangé dans sa zone. Oui, Leonardo Genoni a été davantage inquiété que Tobias Stephan (37 tirs à 18), mais le gardien des visiteurs n’a pas franchement eu besoin de se démultiplier.

A l’inverse, son vis-à-vis, lui, n’a pas eu l’air franchement à son avantage. Surtout sur le 0-2. Même si Berne n’a que rarement mis le nez à la fenêtre, il l’a fait avec un à-propos assez admirable. C’est d’ailleurs cet aspect qui est le plus impressionnant dans la partition récitée hier par la troupe de Kari Jalonen. Bien que Zoug se soit montré régulièrement dangereux, ce sont les Bernois qui ont toujours semblé en contrôle. Toujours justes dans leurs placements et dans leurs relances, les visiteurs ont livré un match d’attente quasi parfait.

Jeu d’attente parfait

Que les amateurs de spectacle et de jeu enlevé passent leur chemin. Mais la démonstration tactique livrée par le SCB à la Bossard Arena était particulièrement aboutie. Un régal, même. Chaque tentative adverse a été scrupuleusement freinée par une défense bien regroupée autour de Leonardo Genoni. Et lorsque le talent de Gaëtan Haas peut s’exprimer en contre-attaque, tout semble si facile.

Certes, il y a de quoi regretter la réussite refusée à Garrett Roe en deuxième période. L’égalisation du joueur de centre du EVZ à la 31e aurait probablement changé la physionomie du match. La décision de ne pas valider le but était-elle justifiée? Il y a de quoi légitimement (se) poser la question. Y a-t-il eu une erreur flagrante? Cela ne semble toutefois pas être le cas.

Samedi, le SCB aura l’occasion de gagner son seizième titre national s’il parvient à s’imposer une quatrième fois contre Zoug. A voir ce qu’il a proposé hier à l’extérieur, le club de la capitale semble intouchable tant il est supérieur sur le plan tactique et au niveau de l'expérience. (nxp)