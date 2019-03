En une soirée mémorable dans la capitale, Robert Mayer a effacé tous les doutes qui pesaient sur lui depuis des années. Souvent peu à son affaire lors des séries éliminatoires, le gardien des Aigles a été phénoménal à Berne pour permettre à son équipe de récupérer l’avantage de la glace. Auteur de 36 arrêts, le No 29 a dû attendre une trentaine de minutes avant d’être réellement mis à contribution par l’armada bernoise. Mais quelle hallucinante pression des Ours dès la 30e! En à peine trois minutes, la meilleure équipe de la saison régulière a canardé le but genevois à 11 (!) reprises. De quoi faire paniquer la défense genevoise? Absolument pas.

Rassurés par le calme ahurissant de leur gardien, les Genevois ont continué de dérouler leur plan de match comme si rien ne pouvait leur arriver. Et d’ailleurs, rien ne leur est arrivé. Après avoir rapidement pris deux longueurs d’avance, les hommes de Chris McSorley ont ensuite géré pour permettre à Rober Mayer de fêter son premier blanchissage en carrière lors des séries éliminatoires.

Le plus étonnant dans cette victoire en terres bernoises? A aucun moment les Genevois n’ont donné l’impression de surjouer. Non, ils ont tout simplement continué à se montrer concentrés et rigoureux comme ils l’ont si bien fait pour atteindre les séries éliminatoires. Contrairement à leurs adversaires, les Grenat étaient, eux, «en mode play-off». Nul doute que la réaction bernoise, mardi, sera forte. Après avoir ronronné durant 50 matches de saison régulière, ils ont probablement été piqués au vif par un excellent GE Servette. Mais avec un Robert Mayer dans cette forme, les hommes de Chris McSorley ont de quoi voir venir. Grégory Beaud, Berne (nxp)