Les visages commençaient à se tendre dans une Vaudoise aréna presque toute acquise à la cause des Jurassiens. Après avoir mené 4-0 à la mi-match, les Ajoulots avaient en effet cédé du terrain et Davos était revenu à 4-3 (49’15’’). Alors que toute la patinoire s’attendait à vivre 10 minutes de siège autour de Tim Wolf, Thibault Frossard a planté le 5-3 d’un tir précis au-dessus de l’épaule de Sandro Aeschlimann. «Je vois qu’il y a un trou, nous a-t-il confié, médaille autour du cou. C’est là où je veux la mettre… Et puis ça rentre (rires). Et l'explosion de joie! C’est magnifique. Ce que nous sommes en train de vivre est indescriptible.»

Un autre clubiste

Il faut croire que le HCA aime bien les symboles. Lorsque l’équipe de Voyeboeuf a remporté le titre de LNB en 2016, c’est Steven Barras, clubiste pur, qui avait inscrit un triplé lors du dernier match. Thibault Frossard, lui, a également disputé la totalité de ses 342 matches dans l’élite sous les couleurs jurassiennes. «C’est vrai que si l’on y pense, c’est une jolie histoire, sourit-il. Je dois tout à ce club.»

«De donner le sourire à tous ces gens qui nous ont soutenus et qui ont cru en nous, c’est inestimable, poursuit-il. Si nous nous sommes imposés, c’est aussi parce qu’ils nous ont donné de l’énergie tout au long du match.»

Devant son fils

C’est justement au moment précis où cette énergie commençait à manquer que Thibault Frossard est sorti de nulle part pour inscrire son but capital. «J’en avais tant rêvé de ce but, a-t-il enchaîné. Surtout que le match était tendu à ce moment-là. Gary (ndlr: Sheehan, le coach) a pris un temps mort et nous a demandé de nous détendre, de laisser passer la tempête, et cela a bien fonctionné.»

Pour Thibault Frossard, ce but est spécial pour une raison un peu plus personnelle. «J’étais tellement ému de voir tout ce monde qui nous a suivis à Lausanne, enchaîne-t-il. Parmi eux, il y avait ma famille, ma copine et mon fils de trois mois. C’était son premier match de hockey. C’est que du bonheur d’avoir pu vivre cela dans ces circonstances.»

Pas sûr que le petit bonhomme se souvienne de cette soirée. Mais son buteur de père ne devrait pas manquer de le lui raconter quelques fois. «Et au pire, je crois qu’il y avait quelques caméras (rires). Il devrait revoir une fois ou l’autre ce but.»