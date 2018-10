Le LHC a beau avoir engagé un multiple médaillé aux Mondiaux et aux Jeux olympiques (Ville Peltonen) pour le guider vers les sommets qu’il aspire à atteindre en National League. Il a beau avoir recruté des renforts dont le vécu est indéniable (Torrey Mitchell et ses plus de 700 matches de NHL) ou dont le palmarès affiche un (Christoph Bertschy) voire plusieurs titres de champion de Suisse (Robin Grossmann, Ronalds Kenins). Autrement dit: Lausanne a beau avoir insufflé de la culture de la gagne dans son vestiaire, les victoires ne suivent pas naturellement pour autant. Même lorsque l’on se déplace chez la lanterne rouge, privée de deux de ses mercenaires étrangers et incapable d’inscrire le moindre point jusque-là cette saison.

Dans les travées de la St. Galler Kantonalbank Arena de Rapperswil, mardi soir, le capitaine des Lions, Etienne Froidevaux, voyait juste: «Ce n’est pas acceptable.» Non, ce ne l’est pas. Surtout pas quand on semble aussi supérieur à son adversaire, sur le papier comme sur la glace. Problème: le LHC n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait pour traduire sa domination (défaite 2-1). Que ce soit en termes d’inspiration, de justesse ou de conviction. Dans le cas des deux premiers domaines, ça peut arriver. Pour ce qui est du troisième, c’est moins excusable.

Lausanne avait déjà laissé entrevoir une tendance à tomber dans la facilité face à Bienne lors de la deuxième journée. Il a à nouveau été puni. Et c’était cette fois un peu plus flagrant et retentissant. La culture de la gagne, c’est aussi savoir négocier un déplacement chez le néo-promu en patron. Ou alors au pire s’en tirer par les poils, même dans un mauvais jour.

Remise en question nécessaire

Les Lions ont su faire ni l’un ni l’autre. Parce que personne n’est pour le moment en mesure de suppléer les deux premières lignes quand celles-ci ne tournent pas totalement rond. Mais également parce qu’une remise en question est nécessaire au niveau de l’état d’esprit à afficher soir après soir.

Le LHC a beau avoir ajouté du vécu et du clinquant dans son contingent, la gagne ne vient pas toute seule. Ville Peltonen et ses hommes l'ont déjà expérimenté à trois reprises en six sorties cette saison.