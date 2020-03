Grégory Beaud

Meilleur coach parmi les équipes romandes: Christian Dubé (FR Gottéron)

Avant de prendre la tête des Dragons, l’entraîneur de FR Gottéron avait comme seule expérience dans le coaching un match de son fils. C’est dire s’il a réalisé des débuts fracassants en menant FR Gottéron aux play-off. Avec Christian Dubé, c’est tout le staff (Pavel Rosa et Sean Simpson) qui doit également être mis en lumière pour son travail depuis son arrivée à la place de Mark French.

Cyrill Pasche

Un coach novice, qui n’avait jusque-là dirigé qu’un match de juniors avec l’équipe de son fils, a réussi à guider FR Gottéron de la 11e place (le 5 octobre) au 7e rang synonyme de qualification pour les play-off 44 matches plus tard. Avec Christian Dubé sur le banc, Gottéron a obtenu 26 victoires, a carburé à plus de 1,6 point par match et a été l’équipe la plus performante en 2020. Le coach de l’année, c’est lui!

Jérôme Reynard

Pat Emond ou Christian Dubé? Christian Dubé ou Pat Emond? Allez, Pat Emond. Parce que l’entraîneur de GE Servette a allié la manière aux résultats, jusqu'ici. Quelle première saison régulière chez les pros pour le tacticien québécois (55 ans), qui est parvenu à créer une véritable alchimie au sein de son groupe, entre les jeunes et les plus expérimentés. Largement au-delà des attentes.

Christian Maillard

Personne ne croyait en lui, à l'exception de ceux qui l'avaient vu à l'œuvre avec les juniors élites de Ge/Servette, une équipe qu'il a emmenée deux fois au titre national. Patrick Emond n'a rien changé à ses principes en prenant la succession de Chris McSorley. Avec Jan Cadieux et Louis Matte, ils ont été complémentaires et plutôt brillants.

Grégoire Surdez

Franchement, il y a eu match avec Christian Dubé. Mais c'est la régularité qui a fait pencher la balance dans le camp genevois. Si le directeur sportif fribourgeois a réussi une opération play-off qui avait tout d'une opération commando, le coach des Vernets a maîtrisé son sujet du 1er au 50e match. Bien entouré, Pat Emond a réussi un double exploit: succéder à Chris McSorley et créer un bel amalgame entre vétérans et jeunes pousses talentueuses.

