On gagne en équipe, on perd en équipe. Mark French, le coach des Dragons, l’a encore rappelé quelques minutes après la troisième défaite en autant de matches cette saison. Le technicien canadien a raison, il a d’ailleurs insisté pour que ces hommes gardent cette maxime à l’esprit en attendant que le vent tourne enfin pour FR Gottéron.

On a toutefois pu constater hier après la défaite 3-6 contre Zoug à Saint-Léonard que la frustration est encore montée d’un cran dans le vestiaire fribourgeois. Le gardien Reto Berra, mauvais contre l’équipe de Suisse centrale et visiblement très agacé après la rencontre, a répondu sèchement à chaque question des confrères de Radio Fribourg. Le nouveau gardien des Dragons ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il n’est pas à niveau et encore moins décisif: il a encaissé hier son 11e but en trois matches (les trois autres buts reçus par les Fribourgeois l’ont été dans la cage vide). C’est énorme…

Le cas Miller

Quant à l’Américain Andrew Miller, il n’a toujours pas marqué depuis son arrivée à Fribourg cet été (toutes compétitions confondues) et l’on sent chez lui une crispation et un malaise de plus en plus marqués. Le coach Mark French et surtout le directeur sportif Christian Dubé doivent maintenant décider de ce qu’ils peuvent bien faire de l’Américain, qui de toute évidence ne deviendra pas le nouveau Mark Arcobello sous le maillot de Gottéron: soit le mettre dans les meilleures dispositions possibles en le plaçant par exemple à un poste de centre plus stratégique où il serait certainement beaucoup plus impliqué dans le jeu, ou alors lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais.

French n’écarte pas l’option de déplacer Miller de l’aile au centre, même s’il ne semble pas être convaincu par l’idée. Reste que FR Gottéron a pour l’instant un gros problème avec ses renforts étrangers, et Miller n’est que la pointe de l’iceberg. Des renforts qui ne produisent pas et n’aident pas un groupe à se sortir d’une mauvaise passe n’a jamais été un bon message au sein d’un vestiaire de hockey.

Le défenseur norvégien Jonas Holos, les deux Américains Jim Slater et Andrew Miller ainsi que le Tchèque Michal Birner ont été largement insuffisants hier soir et ont souffert de la comparaison avec les importés du EVZ (Stalberg, Roe et Klingberg). Pour preuve, ce sont les joueurs de soutien des Dragons qui ont marqué les buts en fin de match (Nathan Marchon et Tristan Vauclair).

On gagne en équipe, on perd en équipe. Les Fribourgeois devront s’en rappeler avant de se déplacer à Bienne vendredi puis de recevoir le néo-promu Rapperswil le lendemain. Facile à dire, mais… (nxp)