Aaron Gagnon Centre Le joueur de centre était de trop à Berne, où il a remporté le titre la saison dernière. Depuis son arrivée dans l’Emmental, c’est lui l’homme le plus utilisé par Heinz Ehlers. Alexei Dostoinov Ailier Langnau est allé le rechercher en 2e division russe, où il s’était paumé. En 44 matches cette saison, il a presque inscrit autant de réussites (11) que depuis le début de sa carrière (18). Anton Gustafsson Centre Vous vous souvenez du fantôme Gustafsson qui avait passé quelques mois à FR Gottéron (24 matches, 5 points)? Il renaît dans une Ilfis qu’il n’aurait jamais dû quitter (18 points). Anthony Huguenin Défenseur À Bienne, le défenseur à vocation offensive s’est retrouvé dans la bordure. Renvoyé en LNB, il a été «sauvé» par Langnau, où il est le second arrière le plus utilisé (17’ par match). Federico Lardi Défenseur Lors de sa dernière saison à Lausanne, le défenseur jouait en attaque. Aujourd’hui, il est la pierre angulaire du box-play emmentalois. Redevenu défenseur, il a saisi sa dernière chance.

Heinz Ehlers mange hockey, vit hockey… et dort hockey. Ce n’est donc pas un hasard si on retrouve un lit pliable dans l’intimité de son bureau. «Je ne passe pas beaucoup de temps dans les rues du village, rigole-t-il. Est-ce qu’il y a de l’engouement pour ce que l’on fait? Franchement je ne sais pas… Moi, c’est ici que je passe le plus de temps: à l’Ilfis.» Derrière son air grave, l’ancien entraîneur du Lausanne HC rigole de cette situation. «Vous savez, nous sommes actuellement tellement dans notre truc que plus rien ne peut nous déranger.» Pas même la perspective de dormir sur un lit spartiate au retour d’un match tardif à Zurich, visiblement.

Car hier, l’heure était au décrassage. Sur la glace durant à peine une heure, les joueurs locaux tentaient d’effacer la déception de la défaite de la veille chez les Lions. Et c’est peut-être là le principal enseignement à tirer de cette visite en terres emmentaloises. Aujourd’hui, les pensionnaires de l’Ilfis ne se contentent plus d’une courte défaite à Zurich (1-0). «Nous avons un système bien en place et nous savons ce que nous avons à faire, apprécie Anthony Huguenin, défenseur des Tigres. Lorsque nous jouons comme nous devons, nous n’avons à craindre personne.» Derrière des mots déterminés, une certitude: Langnau peut (veut?) dépasser GE Servette et arracher cette huitième place qualificative. Dans un coin de la tête, un quart de finale de feu face à Berne fait saliver toute la vallée.

Pourtant, autour de la barre, cela fait des semaines que l’attention est focalisée sur GE Servette et Lausanne afin de savoir qui passer du bon côté. Systématiquement, Langnau est omis. «Continuez comme ça, rigole Anthony Huguenin. Nous, on fait notre bout de chemin sans faire de bruit.» Avec 61 points, les Tigres de l’Ilfis ne sont qu’à trois unités de GE Servette à cinq matches de la fin de saison. Et devinez qui ils accueilleront pour la première rencontre après la trêve olympique? Indice: la réponse est évidente. «Ce sera bouillant, promet le Fleurisan. On sent de l’engouement au village. On ne peut pas aller se promener sans recevoir un mot d’encouragement.»

«Je revis, ici»

S’ils sont toujours en course pour réaliser un exploit historique – ils n’ont atteint les play-off qu’une seule fois –, les Emmentalois le doivent au béton coulé par Heinz Ehlers, certes. Mais aussi à un fort caractère qui transpire des vestiaires de l’Ilfis. «Nous avons beaucoup de gars qui étaient en bout de course, explique le technicien. Ici, ils savent qu’ils doivent saisir leur chance, car c’est peut-être la dernière.»

C’est peut-être Anthony Huguenin qui symbolise le mieux cet état d’esprit. Tantôt à La Chaux-de-Fonds (LNB) ou au bout du banc à Bienne, le défenseur romand s’est fait une place de choix à l’Ilfis. «Depuis que je joue Langnau, je revis», lance-t-il. Il a décidé de s’imprégner au mieux de l’esprit emmentalois en vivant dans un recoin encore plus reculé que Langnau. «Trois maisons pas plus, rigole-t-il. Mais c’est un honneur de jouer pour les gens d’ici. On sent que tout le village vit pour les Tigers. On ne veut pas les laisser tomber et arracher cette huitième place.» Genevois et Lausannois sont prévenus. (Le Matin)