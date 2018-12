En allemand, les vœux de fin d’année se disent «Guten Rutsch». Littéralement, une «bonne glissade». Sous-entendu, vers l’année prochaine. Pour les Dragons, ce Rutsch n’aura pas lieu dans une semaine mais il a bien commencé le 20 novembre dernier, sur la patinoire des Vernets. Ce soir-là, les hommes de Mark French avaient l’occasion de devenir leaders de National League. Rien que ça. Après des victoires 6-1 et 10-3 contre Davos et Langnau, la pente - qui n’était pas glissante à ce moment-là - était clairement dirigée vers le haut.

Box-play catastrophique

Et puis plus rien. C’est comme si quelque chose s’était cassé sur la glace genevoise. Imperceptible au début, la chute est devenue toujours plus concrète. Et les cache-misères qu’étaient les victoires contre Lausanne et Bienne n’ont fait que repousser de quelques jours les questions qui fâchent.«On s’est vus trop beaux, a pesté Andrei Bykov. C’est comme si ce groupe n’était pas prêt à être leader.» Aussi lucide devant un micro qu’avec le puck sur sa palette, le maître à jouer des Dragons ne voyait qu’une solution pour sortir de cette spirale négative (10 matches, 7 points): «travailler». Certes. Mais travailler sur quoi?

Ce ne sont pas les points à améliorer qui manquent. En vrac: box-play, compacité défensive, box-play, power-play, box-play et box-play. Et le box-play, aussi. Au-delà de la boutade, le jeu en infériorité numérique tourne doucement à la mauvaise blague. Avec 73,45% «d’efficacité» (le mot est mal choisi), les Fribourgeois sont les pires élèves dans cette spécialité. Avec 30 buts encaissés, ils rendent une fiche désastreuse. A titre de comparaison, Zoug n’a capitulé que 12 fois avec un ou plusieurs hommes de moins sur la glace.

Fribourg Gottéron et le box-play:



-> 2017-2018. 50 matches, 30 buts encaissés (0,6 BPM) Efficacité: 83,78% (1er).



-> 2018-2019. 29 matches, 30 buts encaissés (1,03 BPM). Efficacité: 73,45% (12e). — Grégory Beaud (@GregBeaud) 23 décembre 2018

Si l’on ajoute à cela un power-play terriblement perfectible avec seulement 15% de réussite et une 10e place dans la ligue, il n’y a pas à chercher plus loin les causes des maux des Dragons. Car dans le jeu à égalité numérique - et comme cela s’est remarqué une fois encore à Zurich -, les Fribourgeois font largement mieux que se défendre. Au Hallenstadion, les Dragons ont d’ailleurs capitulé à deux reprises en infériorité numérique. La veille, deux des trois buts davosiens sont tombés à 4 contre 5. Difficile de trouver d’autres causes de la passe compliquée depuis un mois et cette occasion de devenir leader galvaudée par les Fribourgeois.

A 5vs5, Fribourg est la 3e meilleure équipe de la ligue avec un différentiel de +15 (60/45). Seuls Lugano (+20 69/49) et Zoug (+20 62/42) font mieux que les Dragons. Berne (+14 51/37) et Bienne (+13 (68/55) sont juste derrière. C'est dire à quel point le PK les plombe. — Grégory Beaud (@GregBeaud) 23 décembre 2018

Au moment des fêtes de fin d’année, les joueurs fribourgeois ont des doutes plein la tête. Et du boulot plein les bras. De quoi les occuper jusqu’au 4 janvier, date de leur prochain match de championnat contre Lausanne, à domicile. Et tenter d’arrêter cette glissade après le «Rutsch». Le vrai. (nxp)