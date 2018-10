Première chose: non, Andrew Miller ne sera pas sur la glace ce soir aux Vernets. Blessé au bas du corps vendredi dernier, l’Américain de la BCF Arena devait en avoir pour deux à trois semaines, selon le premier diagnostic de la Faculté. Or, l’ailier semble guérir plus vite que prévu puisqu’il s’est déjà entraîné durant trois jours.

Mais Mark French, son entraîneur, préfère tempérer. «Ce serait trop tôt et presque dangereux de le faire jouer samedi soir à Genève, nous a-t-il confié. Il y a peut-être un espoir de le voir sur la glace mardi soir contre Bienne. Mais là encore, je préfère rester prudent.»

Concrètement, Miller chaussera à nouveau les patins ce matin pour un nouvel entraînement avec l’équipe. Mais il devrait toujours évoluer avec un maillot distinctif. «Ce sera lundi, le jour décisif, a poursuivi Mark French. S’il se sent bien, il effectuera une pratique complète avec contacts. Et de la réaction de son corps dépendra la suite de son programme.»

Pour faire simple, s’il s’agissait d’un match de play-off, Andrew Miller serait très probablement sur la glace mardi soir. En l’occurrence, l’urgence n’est pas le mot d’ordre. «On peut voir la chose ainsi», a souri Mark French. (nxp)