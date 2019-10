Il n’a fallu que six minutes à Fribourg pour prendre l’avantage par Killian Mottet à la suite d’une passe lumineuse de Daniel Brodin. Fribourg a ensuite longtemps manqué le coche malgré quelques occasions franches, notamment pour le duo Desharnais-Stalberg. Les deux hommes, associés sur la première ligne, ont une nouvelle fois été très en vue.

A la 25e, Adrien Lauper a vu sa réussite être justement annulée pour une obstruction sur le gardien davosien. Au fil des minutes, les Dragons ont laissé les Grisons y croire en n’étant incapables de faire le break. Comme souvent, l’égalisation est intervenue sur un temps faible fribourgeois.

Après un cafouillage, Matthias Tedenby a pu loger la rondelle derrière Reto Berra, préféré à Ludovic Waeber. Peu avant la pause, les hommes de Christian Dubé ont pu reprendre une longueur d’avance par David Desharnais. Le joueur de centre québécois a inscrit le 2-1 en supériorité numérique.

Les visiteurs sont largement mieux rentrés dans la troisième période et ont pu égaliser par Aaron Palushaj dès la 42e. Totalement seul face au but des Dragons, l’ailier n’a eu aucun mal à inscrit le 2-2. Le doute n’a pas duré puisque Killian Mottet y est allé de son doublé trois minutes plus tard (45e, 3-2) d’une «mine» en supériorité numérique.

A la 53e, les pensionnaires de la BCF Arena ont «tué» une période de 1’11 à 3 contre 5. Reto Berra a ensuite été parfait pour préserver la victoire des Dragons qui recollent doucement au peloton. Viktor Stalberg a encore inscrit le 4-2 sur la sirène finale

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Davos 4-2 (1-0 1-1 2-1)

BCF Arena, 5538 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Molard; Wolf et Obwegeser.

Buts: 6e Mottet (Brodin, Schmutz) 1-0, 37e Tedenby 1-1, 39e Desharnais (Gunderson, Brodin/5 c 4) 2-1, 42e Palushaj (Paschoud) 2-2, 45e Mottet (Gudnerson, Brodin/5 c 4) 3-2, 60e Stalberg 4-2 (cage vide).

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; Schneeberger, Stalder; Forrer, Marti; Rossi, Desharnais, Stalberg; Brodin, Walser, Mottet; Marchon, Schmutz, Lhotak; Lauper, Schmid, Vauclair. Entraîneur: Dubé.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kiezle; Herzog, Ambuehl, Eggenberger; M.Wieser, Lindgren, Baumgartner; Palushaj, Corvi, Tedenby; Frehner, Aeschlimann, Bader; Meyer. Entraîneur: Wohlwend.

Notes: Fribourg Gottéron sans Sprunger, Bykov (blessés) ainsi que Abplanalp (surnuméraire). Davos sans Hischier, Nygren, D.Wieser, Heinen (blessés) ainsi que Barandun (avec les juniors). Tir sur les montants: Herzog (9e) et Mottet (19e). But annulé: Lauper (25e) pour obstruction sur le gardien. Temps mort: Davos (53e) et Fribourg Gottéron (59e). Davos sans gardien de 58’05’’ à 59’59’’.

Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.