Depuis le 24 janvier dernier, les Dragons ont remporté neuf de leurs onze derniers matches. Sur le dernier mois, les hommes de Christian Dubé sont tout simplement les meilleurs de la Ligue.

Ce n’est pas un hasard si, ce dimanche, ils sont remontés à la sixième place en devançant Lugano et Lausanne au terme d’un week-end parfait. A Langnau, FR Gottéron n’a pas été flamboyant. Est-ce possible de l’être face à des Emmentalois qui abattaient l’une de leurs dernières cartes? Non. Par contre, les Fribourgeois ont su trouver un moyen de s’imposer. Un vieux but venu de nulle part suivi d’une performance défensive parfaite ont fait la différence.

Finalement, la recette du succès fribourgeois n’est pas si compliquée: l’un des meilleurs gardiens de la ligue et un état d’esprit irréprochable. Hier Reto Berra a été parfait face aux Pesonen et autres Elo. Et lorsque le portier zurichois s’est retrouvé en mauvaise posture, il a pu compter sur le dévouement de ses coéquipiers. Bref, cette équipe de la BCF Arena vit terriblement bien et cela se sent à des kilomètres.

Si elle vit aussi bien, c’est aussi grâce à un homme qui a su les fédérer: Christian Dubé. Depuis que le technicien les a mis devant leurs responsabilités, ses joueurs ont visiblement réagir de la bonne manière. Avec leurs tripes. Lorsque l’homme fort de FR Gottéron a tapé du poing sur la table à Davos, il savait parfaitement ce qu’il était en train de faire. Ce soir-là, il a probablement lancé une impressionnante dynamique. Si Fribourg n’est pas encore «en vert au Teletext», la direction est très clairement la bonne.

Grégory Beaud, Langnau

