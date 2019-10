Les interviews, en ce moment dans la BCF Arena, ressemblent plus au champ lexical du plaisir qu’à une analyse technico-tactique d’une rencontre de hockey. Et cela se voit sur la glace.

Victorieux pour la première fois de la saison de deux matches de suite, les Fribourgeois paraissent transfigurés par rapport à l’équipe moribonde du début de saison. Ils ont envie de jouer au hockey et, surtout, ils en ont le droit. Le feu vert que leur a donné Christian Dubé a été parfaitement intégré par toute une équipe tellement plus véloce qu’avant. Il suffit de voir Viktor Stalberg se créer trois actions en contre-attaque pour se rendre compte de l’immense différence provoquée par le changement derrière le banc. Ne reste «plus qu’à» les concrétiser…

Contre Davos, FR Gottéron a de plus été très bon dans les situations spéciales. C’est d’ailleurs le power-play et le box-play qui ont sauvés les Dragons. Avec deux buts en supériorité numérique, les Fribourgeois se sont donnés une chance de gagner. Et ils ont tenu bon lorsque Davos s’est retrouvé durant plus d’une minute à 5 contre 3.

Bref, dans ces circonstances, il était compliqué de perdre ce match. Surtout si l’on ajoute à cela une performance très solide de Reto Berra devant son filet. Le gardien No 1 de la BCF Arena a joué… comme un No 1. Remis en question après le bon match de Ludovic Waeber samedi à Lugano, le Zurichois a montré qu’il avait les épaules suffisamment solides. Mais qui en doutait vraiment?

Et Christian Dubé, dans tout ça? Le Canado-Suisse semble de plus en plus à l’aise derrière son banc. Ce qui tranche le plus avec son prédécesseur Mark French? Son coaching est plus actif. Il ne se contente pas de dérouler ses lignes de 1 à 4 inlassablement.

Hier soir on l’a même vu tenter de profiter à plusieurs reprises de l’avantage du dernier changement pour renvoyer une ligne forte face à une quatrième ligne adverse. Preuve qu’il commence à prendre ses aises. Le problème? Hier, Stalberg et Desharnais ont joué plus de 24 minutes. Sur un match, cela peut fonctionner. A long terme par contre, il risque d’y avoir un petit souci. A garder à l’œil, donc.

Toujours est-il que FR Gottéron, ce matin, a recollé au peloton. Certes toujours derniers, les Dragons ont la barre en ligne de mire, puisque Langnau n’est qu’à cinq points. Et comme les Emmentalois ont joué trois matches de plus que les Dragons, cet écart pourrait s’amenuiser ces prochains jours. De quoi redonner encore plus le sourire à une équipe qui semble de plus en plus cohérente.

Grégory Beaud, Fribourg

Tous les détails du match en cliquant ici.