FR Gottéron a remporté une victoire cruciale dans la course aux play-off. Les Dragons ont réalisé un troisième tiers-temps de feu (5-0) alors qu’ils étaient encore menés 1-3 à moins de 20 minutes de la fin du match. Les Fribourgeois sont désormais 7es avec une avance identique de quatre points sur le CP Berne. Tout avait pourtant mal commencé pour l’équipe de Christian Dubé vendredi soir à domicile contre la formation de Serge Pelletier.

La première pénalité écopée par Lukas Lhotak a permis au HC Lugano d’ouvrir la marque en supériorité numérique (4e, Linus Klasen). Les Fribourgeois, dominés en première période, se sont ensuite laissés surprendre par Alessio Bertaggia, à la réception d’une passe inspirée de Linus Klasen, qui a trompé Reto Berra entre les jambières (20e). Il ne restait alors que 10 secondes à jouer en première période. Les Fribourgeois, qui ont alterné les hauts et les bas durant le tiers médian, ont enfin trouvé l’ouverture grâce à Adrien Lauper, servi par Lukas Lhotak (31e, 1-2). L’élan des Dragons a toutefois été brisé par un but attribué à David McIntyre (38e, 1-3). Devant les filets, le gardien Reto Berra n’était pas dans un très grand soir.

Un troisième tiers de feu

Les hommes de Christian Dubé n’ont pas baissé les bras et ont marqué rapidement en troisième période. Lancé par Sandro Schmid, le Suédois Daniel Brodin a permis à son équipe de recoller au score (43, 2-3). Revenus de loin, les Dragons ont égalisé à cinq contre quatre: Viktor Stalberg a redirigé au fond du but une passe de Julien Sprunger (45e, 3-3). A huit minutes de la fin du temps réglementaire, Sandro Schmid a exploité un travail de Brodin - le meilleur Dragon vendredi - pour inscrire le 4-3 (52e). Les deux derniers buts fribourgeois ont été marqués dans la cage vide.

Samedi, les Fribourgeois (7es) se déplaceront à Langnau tandis que le CP Berne, leur concurrent direct pour l’accession aux play-off, se rendra à Lugano.

Cyrill Pasche, Fribourg

FR Gottéron – Lugano 6-3 (0-2 1-1 5-0)

BCF Arena. 6500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig, Kaderli et Schlegel.

Buts: 4e Klasen (Bürgler, Chorney/ 5 c 4) 0-1, 20e (19’50) Bertaggia (Klasen, Loeffel) 0-2, 31e Lauper (Lhotak, Stalder) 1-2, 38e McIntyre (Chorney) 1-3, 43e Brodin (Schmid, Abplanalp) 2-3, 45e Stalberg (Sprunger, Gunderson/ 5 c 4) 3-3, 52e Schmid (Brodin) 4-3, 59e Stalberg (Brodin/ 5 c 6, cage vide) 5-3, 60e Rossi (5 c 6, cage vide) 6-3.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Gähler, M. Forrer; Brodin, Desharnais, Schmid; Rossi, Walser, Vauclair; Sprunger, Schmutz, Stalberg; Lauper, Marchon, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Lugano: Schlegel; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Chorney; Jecker, Vauclair; Riva; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Walker, Lajunen, Suri; Fazzini, Sannitz, Lammer; Bürgler, Romanenghi, Zangger. Entraîneur: Pelletier.

Notes: FR Gottéron sans Bykov, Chavaillaz, Mottet (blessés) ni Boychuk (surnuméraire). Lugano sans Jörg (blessé), Postma, Ronchetti ni Ryno (surnuméraires). Tirs sur le poteau : Bertaggia (3e), Bürgler (6e). Temps mort demandé par Lugano (57’29). Lugano sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’29 à 58’27 ; puis de 58’48 à 59’26).

Pénalités: 2 x 2’ contre FR Gottéron, 4 x 2’ contre Lugano.