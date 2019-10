Ce n’était certes pas un très grand LHC que les Fribourgeois ont terrassé à 146 secondes du gong (3-2, David Desharnais), mais au vu de la situation actuelle des Dragons, ce succès a presque le poids d’un retentissant exploit. Dans les faits, cette victoire aura en tout cas l’avantage d’apaiser les esprits dans les gradins de Saint-Léonard en particulier, sinon de donner un peu de répit à ces Dragons malmenés de toutes parts ces derniers temps.

On peut toutefois résumer l’affrontement entre FR Gottéron et le LHC à ceci: d’un côté une équipe qui gratte et s’époumone. De l’autre une formation en configuration minimaliste qui ne propose pas grand-chose en termes de jeu offensif mais qui finalement n’est pas passée bien loin de s’adjuger un duel qui aurait très bien pu basculer d’un côté comme de l’autre. Les Dragons en voulaient sans doute un peu plus, et c’est ce petit supplément d’âme (à l’image de la rage de vaincre de Killian Mottet sur le 2-1) qui a fait pencher la balance dans le camp fribourgeois.

Il y a des améliorations

Inutile de parler d’un quelconque match référence cette saison pour Gottéron, car celui-ci n’en était pas un, même si des améliorations (avant tout défensivement) ont pu être constatées aux quatre coins de la patinoire. Il reste toutefois encore beaucoup de travail avant que cette équipe soit capable d’enchaîner des victoires et d’enfin sortir la tête de l’eau.

Les Lausannois, de leur côté, continuent d’alterner les hauts et les bas sans grandes incidences. Leur situation au classement leur offre pour l’instant ce luxe. Reste que cette inconstance doit tout de même passablement irriter le coach du LHC, Ville Peltonen.

Cyrill Pasche, Fribourg

Fribourg - Lausanne 3-2 (1-0 0-0 2-2)

BCF Arena, 6403 spectateurs.

Arbitres: MM. Lemelin, Müller; Kovacs, Altmann.

Buts: 4e Stalberg 1-0, 42e Herren (Heldner) 1-1, 48e Mottet (5c4) 2-1, 51e Herren (Junland, Jeffrey/5c4) 2-2, 58e Desharnais (Mottet, Furrer) 3-2.

Fribourg: Waeber; Schneeberger, Stalder; Abplanalp, Chavaillaz; Gunderson, Furrer; Kamerzin, Marti; Marchon, Walser, Vauclair; Lauper, Schmid, Lhotak; Brodin, Desharnais, Mottet; Rossi, Schmutz, Stalberg.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Grossmann, Genazzi; Nodari, Oejdemark; Leone, Emmerton, Kenins; Moy, Almond, Herren; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Traber, Froidevaux, Antonietti.

Notes: Fribourg sans Forrer, Sprunger ni Bykov (blessés). Lausanne sans Jooris (blessé) ni Wärn (surnuméraire). Lausanne joue sans gardien de 57’58 à la fin du match.

Pénalités: 4x2’ contre Fribourg; 6x2’ contre Lausanne.