Après trois matches et autant de défaites, Mark French s’est présenté devant la presse comme si de rien n’était. Confiant dans son plan, il savait que, tôt ou tard, cela allait tourner dans le bon sens. Les premières critiques qui ont commencé à s’abattre sur son équipe et sur sa prolongation de contrat anticipée? Il n’y a même pas prêté attention.

Sur les six derniers matches, les Dragons ont prouvé que le positivisme de leur entraîneur n’était pas qu’une façade. Mine de rien, ils font aussi bien que le leader biennois. Six matches, quinze points. Nombre de buts marqués: 16. Nombre de buts encaissés: 9. Alors oui, l’équipe de Mark French n’a pas la même flamboyance que le Seelandais. Les victoires des Dragons sont remportées dans un style largement moins enlevé. Mais quelle rigueur défensive!

Le facteur Philippe Furrer

Un homme symbolise ce pas de géant réalisé par l’équipe de la BCF Arena: Philippe Furrer. Déjà très bon depuis quelques matches, le défenseur au C.V. long comme le bras impose peu à peu sa patte sur une défense fribourgeoise toujours plus imperméable. Lors des 180 dernières minutes, les filets des Dragons n’ont tremblé que trois fois. Mieux, l’assurance de Reto Berra devant son filet permet aux ailiers de harceler davantage le porteur du puck. Conséquence de ce travail de sape? Le talent offensif des Luganais a été éteint durant la quasi totalité du match. Nombre de tirs des Tessinois sur le but des Dragons? 21. Une misère.

S’il fallait relever un bémol après cette belle victoire, il serait en zone offensive. Car comme souvent, les Dragons n’ont pas été en mesure de se mettre à l’abri et ont été sous pression jusqu’à la sirène finale. Contrairement aux dernières sorties, par contre, Mark French a pu apprécier la complémentarité de trois de ses quatre lignes. Chacune dans son rôle, les triplettes No 1, 2 et 4 ont parfaitement rempli leur fonction. Mieux, Jim Slater semble avoir enfin lancé sa saison. Le joueur de centre américain a fait bien plus que marquer l’importantissime but de l’égalisation en supériorité numérique. Il a surtout bossé comme un forcené entouré de Michal Birner et Killian Mottet.

Le souci Bykov

Demeure le problème du trio articulé autour d’Andrei Bykov. Le joueur de centre est visiblement à la peine depuis le début de saison. Et pas uniquement sur le plan comptable (9 matches, 3 points). Outre quelques dommageables erreurs de placement, son sens inné de la passe ne fait plus la différence et c’est toute la triplette Rossi-Bykov-Marchon qui tousse. En ce sens, c’est à se demander combien de temps encore Mark French laissera au No 89 pour patiner au même rythme que ses coéquipiers. La bonne nouvelle, pour lui, est que son équipe gagne. Cela permet de différer pour quelques temps encore les questions le concernant.

Mais du côté de la BCF Arena, les problèmes offensifs sont largement compensés par une implication défensive quasi uniforme. Lorsqu’elle se recroqueville de la sorte autour de Reto Berra, la muraille fribourgeoise semble infranchissable. Et lorsque tout roule, Mark French se présente devant les médias comme si de rien n’était. Au fond, le Canadien semble savoir où il va avec cette équipe. Et cela se voit shift après shift depuis six matches.

FR Gottéron - Lugano 2-1 (0-1 1-1 1-0)

BCF Arena, 5707 spectateurs. Arbitre: MM. Hebeisen, Wiegand; Borga et Rebetez.

Buts: 17e Vauclair (Lajunen, Lapierre) 0-1. 26e Slater (Rossi, Sprunger/5 c 4) 1-1. 45e Sprunger (Furrer, Abplanalp) 2-1.

FR Gottéron: Berra; Holos, Chavaillaz; Abplanalp, Furrer; Schilt, Stalder; Schneeberger; Mottet, Slater, Birner; Sprunger, Walser, Lhotak; Rossi, Bykov, Marchon; Holdener, Schmutz, T.Vauclair; Meunier. Entraîneur: French.

Lugano: Merzlikins; Loeffel, Wellinger; Chorney, J.Vauclair; Chiesa, Riva; Ulmer, Ronchetti; Lajunen, Lapierre, Hofmann; Fazzini, Cunti, Bürgler; Walker, Sannitz, Jörg; Vedova, Morini, Romanenghi. Entraîneur: Ireland.

Notes: FR Gottéron sans Miller (blessé), S. Forrer ni M. Forrer (surnuméraires); Lugano sans Bertaggia, Reuille, Klasen, Sartori (blessés), Jecker (surnuméraire) ni Haapala (étranger surnuméraire). Tir sur le poteau: Schmutz (33e). Temps mort: Lugano (59e). Lugano sans gardien de 58’48’’ à 59’46’’ puis de 59’55’’ à la fin du match.

Pénalité: 3 x 2’, 1 x 10’ (Vauclair) contre FR Gottéron; 4 x 2’ contre Lugano. (nxp)