C'est comme si les pensionnaires du Hallenstadion avaient toujours la gueule de bois après avoir trop fêté leur titre de champion de Suisse au printemps dernier. Un retraité nous racontait un jour à quoi peut, parfois, ressembler un été de champion. «Tu es sur ton petit nuage et il faut un bon moment pour se remettre les pieds sur terre, nous avait confié Gil Montandon l'été dernier, au moment d'évoquer le risque de lassitude bernois. Il n'est jamais facile de gagner deux titres de suite.»

C'est précisément ce que semble être en train de vivre le club des bords de la Limmat. Depuis le début du championnat, les hommes de Serge Aubin pataugent. Le dernier raté en date? Mardi dernier contre Ambri-Piotta. Après avoir retourné la situation, les Zurichois se sont finalement inclinés en prolongation. Pourtant le technicien sortait d'une semaine d'entraînement intensif lors de laquelle, selon lui, beaucoup de petits détails avaient été corrigés.

Bilan similaire à 2017-2018

Depuis le début de saison, les Zurich Lions tournent à une moyenne de 1,52 point par match. Une feuille de route largement insuffisante pour un candidat logique au titre de champion. A titre de comparaison, les dirigeants du club zurichois avaient débarqué Hans Wallson la saison dernière durant la trêve de fin d'année. Son bilan? 35 matches, 54 points. Soit une moyenne de 1,54 unité par rencontre. Sensiblement mieux que l'entame du présent exercice. Après 25 parties lors de la saison 2017-2018, Zurich totalisait 46 points soit huit de plus qu'actuellement.

Est-ce à dire que Serge Aubin est actuellement en danger? Les situations sont différentes. L'ancien joueur de GE Servette et FR Gottéron vient à peine de débarquer et tente toujours d'implémenter son système. Une tâche qui paraît compliquée à voir ses joueurs patiner constamment à l'envers. C'est du moins l'impression dégagée par les Lions. Qu'il paraît loin le temps où Hans Kossmann avait fait des Zurichois une machine à gagner. Depuis son intronisation début 2018, le Canado-suisse avait redonné vie à une équipe léthargique avec les play-off comme apothéose. Victorieux lors du septième match de finale à Lugano, les Lions avaient un style propre. Un hockey total fait d'agressivité permanente et d'émotions à fleur de peau. L'exacte antithèse de ce qu'ils proposent depuis septembre.

Lausanne et FR Gottéron au menu

Le hasard du calendrier fait que la réalité zurichoise se rapproche de la Romandie le temps d'un week-end. En effet, l'équipe de Serge Aubin défiera Lausanne à Malley 2.0 samedi (19h45), avant d'accueillir FR Gottéron dimanche (15h45). Deux rencontres et autant d'occasions pour Serge Aubin de redresser la barre... ou de sombrer définitivement?

Qui sont les coupables?

Par rapport à la troupe championne de Suisse, l'équipe actuelle n'a perdu qu'un minimum de substance. En effet, seuls Inti Pestoni, Ronalds Kenins ou Mathias Seger ne sont plus dans le vestiaire. Hormis ce dernier, les leaders sont donc toujours présent. Avec Simon Bodenmann ou Denis Hollenstein (excusez du peu), Sven Leuenberger a débauché deux internationaux à Berne et Kloten. Alors, il est où le problème?

Serge Aubin

Lorsque le coach possède autant de talents offensifs et d'internationaux en défense, il est difficilement excusable de présenter le 10e bilan en power-play (15,38%) et le 9e en box-play (80,23%). L'effectif pléthorique à sa disposition devrait au minimum permettre aux Zurich Lions de vivre une saison complète sans que le mot play-out ne vienne polluer les esprits. Ce n'est pas le cas et il est à classer parmi les premiers responsables.

Denis Hollenstein

L'ancien joueur de Kloten était censé devenir le leader du rival. Il a certes récemment désemparé Jérome Bachofner du casque de top scorer, mais avec 14 points en 25 matches, le rendement de Denis Hollenstein n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui. Alors que Zurich doit se battre contre certaines blessures (Roman Cervenka, Roman Wick ou Robert Nilsson), il aurait dû être le leader des ZSC Lions. Il ne l'a pas été jusqu'à présent.

Fredrik Pettersson

L'ailier suédois possède probablement le tir le plus dévastateur de la ligue. Pourtant, le chasseur de buts a souvent été renvoyé en tribunes au profit de Drew Shore et Kevin Klein. Si Fredrik Pettersson joue à son vrai niveau, il est le premier nom que Serge Aubin écrit sur la feuille de match. Actuellement ce n'est pas le cas.