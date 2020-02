Kevin Fiala a d'ores et déjà réussi sa 2e meilleure saison de NHL. L'ancien junior de Wil et des ZSC Lions a une fiche de 35 points en 50 matches, grâce à ses deux unités inscrites - un 2e assist sur le 1-1 de Spurgeon et le but de l'espoir superbe à la 38e - dans la nuit de dimanche à lundi. Sa performance n'a toutefois pas suffi.

Kevin Fiala good lord pic.twitter.com/LqgWe011F0 — Giles Ferrell (@gilesferrell) February 10, 2020

Car de l'autre côté de la surface gelée, il y avait des Coloradiens en pleine confiance, qui ont ainsi remporté leur quatrième succès d'affilée. Ils ne comptent plus que trois points de retard les St-Louis Blues pour la bataille en vue du sommet de la Division Centrale, avec deux matches de joués en moins.

La meilleure saison de Fiala dans la meilleure ligue du monde reste encore son exercice 2017-2018 avec les Nashville Predators, où il avait inscrit 23 buts et distillé 25 assists. Il reste 27 rencontres au Suisse pour tenter de battre sa marque de référence.