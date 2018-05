Et soudain, plus rien. Plus d’encouragement, plus de mains jointes ni d’yeux plissés. Rien que le silence comme chagrin et, sur les six écrans de télévision, ce dernier tir au but suisse manqué qui passe et repasse, triste fin pour fin de journée particulière. Car «Les Gosses du Québec» diffusent des centaines de match par saison, mais celui d’hier soir était différent de tous les autres, parce que son enjeu historique débordait largement du cadre de la télévision.

Au seuil de l’établissement, déjà, le responsable de la sécurité avait annoncé le dress code en remplaçant son brassard orange par une écharpe de l’équipe de Suisse nouée au biceps. Le visiteur plongeait ensuite dans un univers moite et partisan, et ceux qui levaient les yeux au ciel en signe de désintérêt ne manquaient pas de tomber sur une écharpe ou un maillot helvète. Il fallait soutenir les joueurs de Patrick Fischer, c’était le thème de la soirée, et personne ici ne pensait que celle-ci se terminerait de jour, comme le laissait présager les déclarations de Morgan Samuelsson («6-0 pour la Suède»).

«Si on tient le premier tiers, il y aura match», voulaient croire Jonathan et Louis. Le déroulement de la rencontre leur avait donné raison, parce que le score était équilibré après les vingt premières minutes (1-1) et, surtout, parce que la Suisse faisait mieux que se défendre. Elle avait ouvert le score et profitait du moindre espace, dans une symétrie quasi parfaite avec les clients du bar lausannois, qui peinaient à trouver une ouverture dans la foule, au grand bonheur de Romand, le propriétaire de l’établissement. Le Canadien avait vite oublié la déception née de la défaite de son équipe, la veille en demi-finales. «La Suisse méritait la victoire. Et puis c’est bon pour les affaires.»

Avec réservation

«Les Gosses du Québec» avaient gagné leur soirée avant même le coup d’envoi, lorsqu’il fallut enregistrer les réservations. «Septante personnes à 17 h», nous dit un serveur, qui connut la soirée la plus merveilleuse de l’année, mais aussi sans doute la plus sportive, tant il lui fallut slalomer entre les clients, dans les effluves de Grimbergen et de Molson.

«Il y avait déjà du monde samedi soir, mais pas autant», reconnut un autre. Il tenait à bout de bras la commande de clients, à moins que ce ne soient les espoirs de ce peuple rouge qui ne manqua jamais d’encourager ses joueurs, alors que le score était de 2-2 et que l’on disputait ces tirs aux buts qui rendront les téléspectateurs inconsolables, jusque tard dans la nuit. (Le Matin)