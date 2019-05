La Suisse a encore deux matches à jouer contre la Lettonie avant les Championnats su monde. Le premier test aura lieu vendredi à Herisau (20h15), le second samedi à Weinfelden (18h30). Si plusieurs joueurs sont assurés d’être du voyage en Slovaquie, d’autres joueront une place au Mondial lors de ces deux dernières rencontres. Le point avec Patrick Fischer avant le dernier «cut».

Quel sentiment avez-vous en voyez votre effectif?

Il y a de la concurrence, et pour nous, le staff, c’est vraiment un luxe. Les places seront chères en défense, en attaque aussi. La position de centre est très bien occupée cette année avec des joueurs comme Hischier et Haas. Mais aussi Kurashev, qui est très fort dans les duels, comme Hischier. La perte de Corvi pour cause de blessure est un coup dur, mais malgré tout nous sommes bien mieux armés à cette importante position de centre qu’à Moscou en 2015, par exemple.

Combien d’attaquants, respectivement de défenseurs, iront en Slovaquie pour les Mondiaux et quand allez-vous annoncer aux recalés qu’ils ne seront pas du voyage?

Je vais emmener 14 attaquants et 8 défenseurs. Il s’agira donc de «couper» quatre joueurs d’ici à samedi soir. Ceux qui ne seront pas retenus resteront de piquet, au cas où. J’annoncerai les noms de ceux qui partent directement après le deuxième match contre la Lettonie. Il y aura des choix difficiles à faire, mais nous avons déjà dû en faire en nous séparant de plusieurs bons joueurs la semaine passée.

Après plusieurs semaines de préparation pour certains de vos joueurs, il doit être temps, pour détendre un peu l’atmosphère, d’annoncer enfin la sélection définitive, n’est-ce pas?

C’est le moment d’annoncer la sélection définitive. Les joueurs sont plus décontractés après et aussi plus impliqués. Nous pouvons alors travailler avec le groupe qui ira aux Mondiaux, le tout dans une atmosphère différente puisqu’il n’y a plus cette tension liée aux dernières sélections.

Quels ont été les critères cette année pour le choix du troisième gardien?

Le choix des trois gardiens a été motivé comme suit: nous avons tout simplement choisi les trois meilleurs, les trois plus expérimentés et ceux que nous estimons le plus en forme. Genoni et Berra sont ceux qui ont le plus d’expérience internationale, quant à Mayer, il a été excellent durant les play-off. Par le passé, nous prenions un jeune pour être le troisième gardien, mais nous avons décidé de changer cela.

Avec Josi, Hischier, Fiala et Weber, vous ne comptez «que» quatre renforts de NHL (contre sept l’an dernier à Copenhague). Comptez-vous encore sur l’apport de Nino Niederreiter (Carolina), Sven Andrighetto (Colorado) ou Dean Kukan (Columbus) si leurs équipes venaient à être éliminées des play-off?

Il faut attendre de voir ce qui se passe là-bas. Si leurs équipes se qualifient pour le troisième tour des play-off, je suppose que les chances seraient assez maigres pour qu’ils nous rejoignent encore en Slovaquie (ndlr: Carolina mène 3-0 dans sa série).

(nxp)