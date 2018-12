Johan Franzen, attaquant suédois de 39 ans des Detroit Red Wings (depuis 2005), n'a plus disputé le moindre match de NHL depuis plus de trois ans. La raison? En raison des nombreuses commotions cérébrales dont il a souffert, sa vie est devenue un véritable enfer.

Pertes de mémoire, trous noirs: Franzen s'est confié sur sa nouvelle vie dans une longue interview, publiée dimanche dans le quotidien suédois «Expressen».

«Je peux discuter avec quelqu’un, et le lendemain, j’ai complètement oublié son nom, témoigne Johan Franzen. C'est plutôt gênant. Parfois, tout s’écroule autour de moi et je ne vois pas le bout du tunnel. La plupart du temps, je pense que je vais dans la bonne direction; mais je rechute, et alors, plus rien n’est positif. J’ai souvent envie d’abandonner. C’est pire que tout, quand tu penses bien aller.»

On a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique à Franzen, qui a été admis au Brain Health Institute au printemps dernier. «Tout ce que je peux faire (lorsque ça va mal), c’est de dormir et de rester dans mon lit, a encore expliqué Franzen. Je prends des antidépresseurs et j'essaie de me sentir mieux. Mais ça devient vite noir. Très noir.»

Vainqueur de la Coupe Stanley en 2008, Johan Franzen a obtenu 451 points en 709 rencontres avec les Red Wings. «Mes plus beaux souvenir se trouvent ici, à Detroit», affirme-t-il. Cela n'empêche pas le désormais ancien hockeyeur de penser à rentrer vivre en Suède, avec son épouse Cissi et ses deux enfants. (nxp)