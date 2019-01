Fribourg n’aurait pas pu commencer plus mal son match. Après une poignée de secondes, Marc-Antoine Pouliot s’est présenté seul face à Reto Berra. Sa feinte a mis dans le vent le gardien fribourgeois (1re, 1-0). A la suite de cette entame ratée, les Dragons se sont cassé les dents sur l’arrière-garde biennoise. Seul Jonas Holos touchait la transversale (5e) au cours d’une première période durant laquelle Toni Rajala aurait pu doubler la mise à la 13e. Son tir en supériorité numérique a terminé sa course sur le poteau.

Un tir anodin de Flavio Schmutz a trouvé le fond du but d’un Jonas Hiller qui a semblé peu à son affaire (26e, 1-1). Après quelques situations chaudes devant Reto Berra en infériorité numérique, Fribourg Gottéron a pu prendre l’avantage, contre le cours du jeu. Andrew Miller a inscrit le deuxième but des visiteurs sur un contre parfaitement négocié (34e, 1-2). Dans la foulée, Charles Bertrand a également touché du métal sur un envoi puissant.

Les Dragons se sont mis à l’abri dès le début de la troisième période. Lukas Lhotak a été le plus rapide à se jeter sur un rebond accordé par Jonas Hiller (43e, 1-3). A la suite de ce premier break de la soirée, Bienne n’a jamais été en mesure de revenir au score malgré une période de supériorité numérique au cours de laquelle les Seelandais se sont montrés particulièrement dangereux.

Ce succès fribourgeois permet aux hommes de Mark French de prendre quatre longueurs d’avance sur la barre avec ce second succès en deux jours. Mieux, ils devancent même Zurich et recollent à Langnau. Bienne, dans le même temps, voit la tête du classement s’échapper inexorablement avec ce deuxième revers de la semaine. Le leader bernois possède bientôt dix longueurs d’avance.

Bienne - Fribourg Gottéron 1-3 (1-0 0-2 0-1)

Tissot Arena, 6521 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Mollard; Kaderli et Pitton.

Buts: 1re Pouliot (Egli) 1-0. 26e F.Schmutz (Meunier, Stalder) 1-1. 34e Miller (Walser) 1-2. 43e Lhotak (Bykov) 1-3.

Bienne: Hiller; Egli, Salmela; Kreis, Sataric; Fey, Forster; Petschenig; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Tschantré, Earl; Riat, Diem, Hügli; Künzle, Neuenschwander, J.Schmutz; Lüthi. Entraîneur: Törmänen.

Fribourg Gottéron: Berra; Abplanalp, Stalder; Holos, Chavaillaz; Schneeberger, Furrer; Weisskopf; Lhotak, F.Schmutz, Vauclair; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Bertrand; Sprunger, Walser, Miller; Meunier. Entraîneur: French.

Notes: Bienne sans Fuchs, Paupe (blessés), Tanner, Moser (mondial M20) ni Maurer (surnuméraire). Fribourg Gottéron sans M.Forrer, Schilt (blessés), Micflikier (surnuméraire) ni S.Forrer (prêté à Ajoie). Tir sur les montants: Holos (5e), Rajala (13e et 57e) et Bertrand (35e). Bienne sans gardien de 58’32’’ à 59’35’’. But annulé: Riat (60e, crosse haute).

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

Wingels s’offre un triplé pour son retour

Vainqueur 6-3 face à Lugano aux Vernets, Genève-Servette n’a laissé planer aucun doute dans un duel qu’il devait impérativement remporter.

Les hommes de Chris McSorley ont mis sous haute pression une défense tessinoise diminuée (trois titulaires absents) et ont récolté les fruits de leurs efforts après 14 minutes de jeu lorsque Tommy Wingels, de retour au jeu et aligné à la place du défenseur Eric Martinsson, a ouvert la marque en powerplay. Les Aigles ont doublé la mise avant la première pause grâce à un tir anodin du défenseur Jonathan Mercier (18e).

Les Bianconeri se sont relancés peu avant la mi-match. Raffaele Sannitz, avec l’aide involontaire du défenseur Arnaud Jacquemet (but contre son camp du patin), a réduit l’écart (27e, 2-1). Un espoir de très courte durée: les Aigles ont repris le large 25 secondes plus tard seulement par l’opportuniste Tommy Wingels (28e, 3-1). Les Genevois ont ensuite salé l’addition avec trois buts supplémentaires inscrits par le défenseur Mike Völlmin (48e, 4-1), par l’intenable Wingels (56e, 5-2), auteur d’un coup du chapeau avec trois buts hier aux Vernets, et du vétéran Goran Bezina (60e, 6-2).

Seul point noir de la soirée pour les Aigles, les blessures de l’attaquant Kevin Romy et du défenseur Arnaud Jacquemet. Les deux hommes n’ont pas terminé la rencontre. Genève-Servette affrontera Davos dimanche après-midi aux Grisons. Cyrill Pasche, Genève

GE Servette - Lugano 6-3 (2-0 1-1 3-2)

Les Vernets. 6676 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Müller, Progin et Gnemmi.

Buts: 14e Wingels (Kast, Richard/ 5 c 4) 1-0, 18e Mercier (Winnik, Richard) 2-0, 27e Sannitz (Chorney) 2-1, 28e Wingels (Winnik, Richard) 3-1, 48e Völlmin 4-1, 50e Lapierre (Chorney/ 5 c 4) 4-2, 56e Wingels (Winnik, Richard) 5-2, 60e Bezina (Almond) 6-2, 60e Morini (Chorney, Matewa) 6-3.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Mercier, Bezina; Vukovic, Kast; Völlmin; Wick, Almond, Rod; Skille, Romy, Rubin; Wingels, Richard, Winnik; Fritsche, Berthon, Bozon; Maillard. Entraîneur: McSorley.

Lugano: Müller; Loeffel, Vauclair; Riva, Chorney; Jecker, Ronchetti; Matewa; Bürgler, Lajunen, Jörg; Fazzini, Lapierre, Bertaggia; Haapala, Sannitz, Hofmann; Vedova, Morini, Reuille. Entraîneur: Ireland.

Notes: GE Servette sans E. Antonietti, Bouma, Douay, Fransson, Simek (blessés), Dufner, Kyparissis ni Martinsson (surnuméraires). Lugano sans Cunti, Sartori, Ulmer, Walker, Wellinger (blessés), Chiesa, Merzlikins, Romanenghi (malades) ni Klasen (surnuméraire). Tir sur la transversale: Vauclair (8e). Romy et Jacquemet, blessés, ne terminent pas la rencontre.

Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette, 5 x 2’ contre Lugano.

Lausanne se relance sans trembler

Au coeur d’une période charnière de la saison régulière, Lausanne n’avait pas vraiment d’autre choix. Mais il a répondu présent en prenant les choses en main dès l’entame de la partie.

Hormis la frayeur de la troisième minute de jeu, qui a vu Lindbohm contrer in extremis une tentative de Spiller face à la cage vide, le premier tiers a été largement dominé par les Vaudois. Beaucoup plus talentueux (malgré les absences de leurs deux meilleurs compteurs, Jeffrey et Junland), plus vifs et incisifs que leurs adversaires, les hommes de Ville Peltonen se sont détachés grâce à un doublé de Bertschy (8e et 17e).

S’ils ont baissé le pied par la suite et par moments souffert, ils sont parvenus à se mettre à l’abri quelques minutes après la mi-match, sur une magnifique séquence conclue par Vermin avec la contribution de l’inévitable Bertschy (35e).

La troisième période a fait office de remplissage. Elle a vu les Lions préserver leur invincibilité du moment à domicile (4 victoires de suite, contre 6 défaites d’affilée à l’extérieur) alors que se profile la réception de Davos mardi. L’occasion d’enchaîner. Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Rapperswil 4-1 (2-0 1-0 1-1)

Malley 2.0. 6601 billets vendus.

Arbitres: MM. Eichmann, Massy; Fuchs, Ambrosetti.

Buts: 8e Bertschy (Grossmann, Vermin/5c4) 1-0, 17e Bertschy 2-0, 35e Vermin (Bertschy) 3-0, 56e Ness (Spiller, Profico/5c4) 3-1, 59e Zangger (Frick/cage vide) 4-1.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Bertschy, Mitchell, Vermin; Moy, Emmerton, Kenins; Zangger, In-Albon, Leone; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber.

Rapperswil: Nyffeler; Hächler, Maler; Iglesias, Schmuckli; Helbling, Gurtner; Gähler, Profico; Wellman, Knelsen, Hüsler; Kristo, Mason, Casutt; Mosimann, Schlagenhauf, Spiller; Primeau, Ness, Fuhrer.

Pénalités: 1x2’ contre Lausanne; 1x2’ contre Rapperswil.

Notes: Lausanne sans Boltshauser, Junland, Jeffrey (blessés), Schelling ni Roberts (surnuméraires). Rapperswil sans Lindemann, Berger, Schweri (blessés), Gilroy (malade) ni Rizzello (surnuméraire). Rapperswil joue sans gardien de 57’49 à 58’14.

Les cadors vainqueurs

Les deux leaders de National League ont assuré, samedi soir, et augmenté leur marge de sécurité sur leur plus proche poursuivant seelandais. Le deuxième, Zoug, n'a pas tremblé contre Davos et l'a emporté 5-3. L'équipe de Suisse centrale peut dire merci à son défenseur star Raphael Diaz, auteur d'un doublé lors de la deuxième période. L'ancien défenseur du Canadien de Montréal a marqué aux 29e et 40e minutes, pour entériner le succès de l’EVZ.

Berne, pour sa part, a réussi à arracher les trois points au terme d’une partie très accrochée (3-0/13x2’et 1x10’ minutes de pénalités) contre les ZSC Lions. Les Ours de la Capitale ont réussi à faire une première différence grâce à Blum à la 27e et ont pu compter dessus presque jusqu’au bout. Les champions de Suisse en titre ont été définitivement vaincus via Gaëtan Haas à la 51e et Mark Acrobello en toute fin de rencontre.

Dans le duel des équipes surprises de cet exercice 2018/2019, Ambri-Piotta s’est joué des Langnau Tigers sur le score de 5-2. Devant 6308 spectateurs, les Léventins se sont montrés réalistes et peuvent remercier leur dernier rempart Daniel Manzato, qui a surfé sur son «titre» de meilleur gardien de la dernière Coupe Spengler obtenu devant le but de l'équipe finlandaise de KalPa Kuopio. Le Vaudois a stoppé 26 pucks. (nxp)