Reto Berra a retardé l’ouverture du score tant que possible. Le gardien de Fribourg Gottéron a réalisé de gros arrêts sur Kevin Klein (7e), Fredrik Pettersson (7e et 10e) avant de capituler à la 11e minute. En infériorité numérique, les Dragons ont encaissé sur un tir de la ligne bleu de Klein.

Si les Fribourgeois se sont cassés les dents à deux reprises sur Lukas Flüeler en supériorité numérique durant la première période, ils ont tout de même égalisé par l’intermédiaire de Philippe Furrer (19e, 1-1).

A compter de l’égalisation, les Dragons ont été plus menaçants mais n’ont pas été en mesure de prendre l’avantage au cours d’une seconde période où Jacob Micflikier, Nathan Marchon et Laurent Meunier ont eu les deux occasions les plus franches.

C’est le défenseur Jonas Holos qui a inscrit le 1-2 d’un tir puissant de la ligne bleue. Alors que les Dragons semblaient se diriger vers la victoire, un tir surpuissant de Fredrik Pettersson a envoyé les deux équipes en prolongation… avant de donner la victoire à son équipe à la 63e minute.

A noter que Julien Sprunger n’a pas terminé la rencontre. Le capitaine fribourgeois a été chargé tardivement par Reto Schäppi à la 11e minute. Le joueur de centre du Hallenstadion a été pénalisé pour deux minutes alors qu’une sanction plus lourde n’aurait de loin pas été choquante.

Zurich - FR Gottéron 3-2 ap (1-1 0-0 1-1 1-0)

Hallenstadion, 11200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Oggier; Wüst et Schlegel.

Buts: 10e Klein (Noreau, Bodenmann/5 c 4) 1-0. 19e Furrer (Mottet/5 c 4) 1-1. 47e Holos (Walser) 1-2. 60e Pettersson (Klein/6 c 4) 2-2. 63e Pettersson (Klein, Suter) 3-2.

Zurich: Flüeler; Klein, P.Baltisberger; Blindenbacher, Geering; Noreau, Marti; Karrer; C.Baltisberger; Schäppi, Herzog; Bodenmann, Backman, Hollenstein; Pettersson, Suter, Bachofner; Hinterkircher, Prassl, Miranda; Ullmann. Entraîneur: Aubin.

FR Gottéron: Berra; Schneeberger, Furrer; Holos, Chavaillaz; Abplanalp, Stalder; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Bykov, Bertrand; Sprunger, Walser, Micflikier; Lhotak, Schmutz, Vauclair; Meunier. Entraîneur: French.

Notes: Zurich sans Berni, Seigrist (M20), Nilsson, Cervenka, Wick (blessés), Sutter (surnuméraire) ni Shore (malade). FR Gottéron sans Schilt (supsendu), Miller, M.Forrer (blessés) ni S.Forrer (surnuméraire). Temps mort: Zurich (59e). Zurich sans gardien de 58’40’’ à 59’29.

Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 7 x 2’ contre FR Gottéron. (nxp)