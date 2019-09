Gottéron a passé un savon au HCV Martigny pour son entrée en lice en Coupe de Suisse. Très appliqués, les Dragons n’ont jamais été mis en danger par les Valaisans et ont classé l’affaire dès la première période avec un sec 0-5. Laurent Perroton, le volubile entraîneur local, n’a rien pu faire pour contrer les Fribourgeois qui en ont encore planté quatre avec, au total, neuf buteurs différents.

1-9, dur

L’unique but de Martigny a été inscrit lors de l’ultime période par Marwan El Assaoui (1-9). L’attaquant martignerain a trompé la vigilance de Ludovic Waeber, doublure de Reto Berra à la BCF Arena. Fribourg s’est offert une jolie revue d’effectif avant le début des choses plus sérieuses, vendredi à Bienne pour le début du championnat. Les Seelandais, eux, se rendront mercredi à Huttwil pour leur entrée en lice dans cette compétition, tandis que les Lémaniques joueront en Valais avec des déplacement à Sierre pour Lausanne et à Viège pour Genève qui y défiera Saastal.

Viège s'impose dans sa nouvelle patinoire

La rencontre entre Viège et La Chaux-de-Fonds a marqué l’inauguration officielle de la Lonza Arena, la nouvelle arène haut-valaisanne. Le premier but officiel de l’enceinte est tombé après seulement 4’24’’ de jeu. Le temps pour Andy Ritz de tromper une première fois Matteo Ritz. Il a été imité deux minutes plus tard par Fernando Heinen. Les Viégeois ont ensuit déroulé pour finalement s'imposer 6-3 contre les Abeilles et ainsi remporter une première victoire convaincante dans leur nouvel outil de travail.

Berne à la peine

Ce fut paradoxalement plus compliqué pour Berne contre la Zoug Academy. Gênés durant deux tiers-temps, les champions de Suisse en titre ont passé l’épaule en fin de match. Le but libérateur est venu de la crosse de l’inévitable Simon Moser (1-2, 54e). Plus rien n’a été marqué malgré la poussée zougoise en fin de rencontre.

Ajoie bat facilement Wiki-Münsingen

Ajoie a également «fait le job» en s’imposant largement à Wichtrach contre Wiki-Münsingen (2-8). La formation de Gary Sheehan menait déjà 1-4 après 20 minutes de jeu seulement. Zurich, Zoug, Langnau ou encore Rapperswil ont tous passé sans écueil ce premier tour de Coupe de Suisse.

Coupe de Suisse, 16e de finale. Mardi: Kloten - Rapperswil 0-3 (0-1 0-1 0-1). EVZ Academy - Berne 1-2 (0-0 0-0 1-2). Viège - Chaux-de-Fonds 6-3 (2-0 2-1 2-2). GCK Lions - Langnau 0-4 (0-1 0-3 0-0). HCV Martigny - Fribourg Gottéron 1-9 (0-5 0-3 1-1). Winterthour - Zurich 0-9 (0-2 0-5 0-2). Wiki-Münsingen – Ajoie 2-8 (1-4 1-2 0-2). Thurgovie - Zoug 0-6 (0-1 0-2 0-3).

Mercredi: 19h45 Lucerne - Langenthal. 20h00 Berthoud - Olten. 20h00 Dübendorf - Ambri-Piotta. 20h00 Frauenfeld - Davos. 20h00 Huttwil - Bienne. 20h00 Saastal - Genève-Servette. 20h15 Arosa - Lugano. 20h15 Sierre - Lausanne.