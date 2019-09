Pour la deuxième saison, «Cold Facts» passe au crible le petit monde du hockey sur glace dans un podcast hebdomadaire. A partir de cette semaine, la capsule de notre journaliste Grégory Beaud et de son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS) est également disponible sur le site du «Matin». Entre analyses, rumeurs et décryptages, ne manquez rien de l’actualité des patinoires.

Pour ce sixième épisode avec Fribourg qui ne sait pas gagner, Lausanne qui manque sa première dans sa nouvelle patinoire, Genève qui voit la vie en rose et Bienne en leader presque imperméable. Et on répond à vos nombreuses questions

Le sommaire:

- Fribourg, défaite city (dès 0'50)

- Lausanne, des leaders en berne (dès 19'30)

- Genève, un aigle qui survole (dès 36'10)

- Bienne, leader solide (dès 45'00)

- Vos questions (dès 54'00)

Vous pouvez également nous écouter sur Spotify ou iTunes et nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter ou Facebook.