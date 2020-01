Ce jeudi, les Dragons ont livré la copie conforme de la rencontre de samedi dernier, à Lausanne. Abnégation, courage défensif et opportunisme offensif. S’ils ont certes davantage créé qu’à la Vaudoise aréna (difficile de faire autrement…), les hommes de Christian Dubé ont à nouveau proposé un match d’attente. Pas par choix, mais par obligation. Surtout face à une équipe supersonique en contre, comme l’ont constaté les Genevois la semaine dernière (défaite 6-9).

Hormis cinq excellentes premières minutes - «Nos cinq meilleures du matches», dixit Dubé -, les Fribourgeois ont constamment fait bloc autour de Ludovic Waeber, excellent hier soir. La dernière sortie du suppléant de Reto Berra, malade, coïncidait avec le non-match à Davos (défaite 7-2) qui avait courroucé Christian Dubé. C’est dire si la prestation de Waeber allait être scrutée de près. Totalement abandonné par ses coéquipiers dans les montagnes grisonnes, le No 35 a cette fois-ci pu compter sur une défense en béton. Les 26 shoots bloqués en attestent.

Depuis le retentissant coup de gueule de l’entraîneur et directeur sportif, l’attitude est d’ailleurs irréprochable. Comme si les Dragons avaient eu besoin de cet électrochoc pour se rendre compte de l’urgence de leur situation. D’urgente, la situation est devenue largement plus tenable depuis. Les pensionnaires de la BCF Arena couchent d’ailleurs sur trois victoires consécutives. Ces points leurs permettent surtout de préparer plus sereinement la venue de GE Servette, samedi.

Une chose est sûre, FR Gottéron doit se battre plus que son adversaire s’il veut avoir une chance de s’imposer. Les Fribourgeois ont sans doute eu tendance à l’oublier après leur série positive consécutive à l’arrivée de Christian Dubé. Le rappel grison a parfaitement fonctionné et les Dragons sont à nouveau totalement relancés dans la course aux play-off dans un championnat un peu fou. Qui eût en effet parié sur un tel changement d’état d’esprit fribourgeois après la tôle ramassée face au HCD? Comme quoi, une bonne soufflante, parfois, ne fait pas de mal.

Grégory Beaud, Zurich

Pour les détails du match, cliquez ici.