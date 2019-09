Le premier derby entre Fribourg et Genève a souri à Fribourg Gottéron a bout du bout d’une prolongation que Ge/Servette aurait dû plier lors d’une période de deux minutes de supériorité numérique. Mais c’est finalement David Desharnais qui a crucifié les Aigles à six secondes de la fin. Une fin abrupte pour une rencontre qui s’est déroulée dans des circonstances particulières .

Une opposition entre deux équipes aux antipodes. D’un côté, une équipes de Ge/Servette qui enchaîne les matches et les victoires, et de l’autre, une équipe de Fribourg qui joue peu et perd. Le Leader contre la lanterne rouge pour une affiche en trompe l’oeil. Un match piège pour des Aigles qui tirent un peu la langue.

Fribourg impose son rythme

La première moitié de match est venue confirmer que l’avantage était plutôt à mettre au crédit de la formation la plus fraîche. Fribourg est entré sans complexe sur la glace des Vernets. Dictant une sorte de faux rythme, au gré des pénalités infligées aux Aigles, les Dragons ont posé leurs pattes sur le derby romand. Une fête de tirs au premier tiers endiguée par l’impeccable Robert Mayer. Le gardien grenat n’a en revanche rien pu faire en tout début de seconde période lorsque Marc Abplanalp s’est retrouvé seul à cinq mètres pour ouvrir la marque. Cette première réussite a coïncidé avec le réveil progressif des Genevois qui sont peu à peu revenu dans le match.

L'inspiration de Smirnovs

C’est sur une inspiration géniale de Deniss Smirnovs - quelle passe pour Guillaume Maillard en supériorité numérique - que les Aigles ont égalisé à une poignée de secondes de la deuxième sirène.

Profitant de cet élan, Ge/Servette a ensuite pris l’avantage une noivelle fois en supériorité numérique par Tanner Richard. Alors que les Aigles semblaient avoir fait le plus dur, Matthias Rossi trouvait l’ouverture en chipant habilement un rebond accordé par Robert Mayer. Une égalisation méritée sur l’ensemble du match qui a permis à Fribourg d’ouvrir son compteur dans ce championnat.

Grégoire Surdez, Genève

GE Servette - FR Gottéron 2-3 ap (0-0 1-1 1-1)

Les Vernets, 6047 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Kaukokari (Fin); Gnemmi et Schlegel.

Buts: 26e Abplanalp (Desharnais, Stalberg) 0-1. 40e Maillard (Smirnovs, Rod/5 c 4) 1-1. 50e Richard (Le Coultre/ 5 c 4) 2-1. 54e Rossi 2-2. 65e (64’54) Desharmais (Brodin) 2-3.

GE Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Olsson; Mercier, Le Coultre; Smons; Wingels, Richard, Winnik; Rod, Fehr, Maillard; Wick, Smirnovs, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Simek. Entraîneur: Emond.

FR Gottéron: Berra; Abplanalp, Stalder; Gunderson, Chavaillaz; Kamerzin, Furrer; Schneeberger, Marti; Brodin, Desharnais, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Marchon; Rossi, Bykov, Mottet; Schmid, Walser, Lhotak. Entraîneur: French.

Notes: GE Servette sans Tömmernes, Fritsche, Antonietti, Völlmin ni Kast (blessés), FR Gottéron sans Forrer ni Lauper (surnuméraires).

Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Rod) contre GE Servette; 5 x 2’ contre FR Gottéron.