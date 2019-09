Depuis 2006 et 2007, les Fribourgeois n’ont plus manqué les play-off deux fois de suite. C’est donc dans ce contexte que les Dragons entament cette saison du rachat. Christian Dubé, semble avoir identifié la principale raison du précédent échec: la légion étrangère. Fort de cette conviction, le directeur sportif a frappé plusieurs gros coup sur ce marché avec quatre nouveaux éléments appelés à ramener FR Gottéron du bon côté de la barre. Dans le sillage de la prolongation de contrat de Reto Berra et à un an de l’inauguration de la nouvelle patinoire, le trend paraît en tout cas positif.

Gardiens

Si les pensionnaires de la BCF Arena ont manqué les play-off la saison dernière ce n’est pas la faute de Reto Berra. Surtout pas. Avec 92,0% d’arrêts et 2,21 buts encaissés par match, le Zurichois a fait le job et a été bien trop souvent délaissé par sa défense, notamment en infériorité numérique. Cet été, le gardien international a renoncé à son option de deux années supplémentaires qui aurait fait de lui un Dragon jusqu’en 2022. Après plusieurs semaines tendues, il a signé un nouveau bail jusqu’en 2024. A 32 ans, il est en pleine possession de ses moyens et va barrer le chemin à Ludovic Waeber, 23 ans, qui devra aller poursuivre sa formation ailleurs. Mais entre les poteaux, Fribourg a de quoi voir venir.

Défense

La saison dernière, FR Gottéron a souffert de l’absence de Yannick Rathgeb comme patron de son power-play. Le Norvégien Jonas Holos n’a pas été en mesure de compenser le départ du futur Biennois, tandis que Philippe Furrer n’a joué que 25 matches. Dans ces conditions, l’arrière-garde a peiné tant et plus. Avec Ryan Gunderson, les Dragons disposent d’un vrai défenseur No 1 capable de sortir proprement le puck de sa zone et de diriger une situation de supériorité numérique. Depuis son arrivée en Suède en 2010, le Canadien compile les saisons pleines. Lors de la dernière, il a même été le joueur le plus utilisé de toute la ligue avec 25’41’’ de présence sur la glace. Avec 38 points, il a été nommé dans l’équipe all-star de SHL. Avec lui et Jérémie Kamerzin, la défense semble plus solide. Reste à voir si les Dragons sauront tuer une pénalité, cette saison…

Attaque

A 5 contre 5, FR Gottéron comptait l’an dernier parmi les bonnes équipes de la ligue. En supériorité numérique, par contre, c’était un désastre avec un triste 14,62% de réussite. Cancre de la ligue, le club de la BCF Arena n’est jamais parvenu à implémenter un semblant de système à 5 contre 4. Avec Stalberg et Desharnais, ce domaine devrait progresser. Il le faut, car Julien Sprunger ne pourra pas éternellement sauver les meubles. Le quatrième larron, Daniel Brodin, sera un agitateur capable de brasser si nécessaire… Le fera-t-il sans dépasser les limites? Si son nom est plus souvent dans les communiqués disciplinaires de la ligue que sur la feuille des scoreurs, il ne rendra pas service aux Dragons. Dans le cas contraire, il sera précieux.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Adrien Lauper (attaquant, Ambri). Jérémie Kamerzin (défenseur, Berne). Ryan Gunderson (défenseur, Brynäs). David Desharnais (attaquant, Avangard Omsk). Viktor Stalberg (attaquant, Avangard Omsk). Daniel Brodin (attaquant, Djurgardens). Aurélien Marti (défenseur, Berne).

Départs: Sebastien Schilt (défenseur, Langnau). Laurent Meunier (attaquant, retraite). Jonas Holos (défenseur, Linköping). Sandro Forrer (attaquant, Rapperswil). Jim Slater (attaquant, retraite). Andrew Miller (attaquant, Kunlun Red Star). Charles Bertrand (attaquant, Tappara Tampere).

Le joueur à suivre: Viktor Stalberg

Il n’a joué qu’une saison complète en Suisse. Mais quel impact! C’était en 2017-2018 à Zoug. Avec 50 points dont 22 buts, l’ailier suédois a fait très forte impression. Parti sur la pointe des patins à Omsk fin 2018, Viktor Stalberg revient donc en Suisse puisqu’il a signé pour deux ans à la BCF Arena. Lors des matches de préparation, il a fait très forte impression par son accélération dévastatrice. Associé au Canadien David Desharnais, le Viking devrait faire mal. Le club peut déjà préparer un maillot de Top Scorer à sa taille.

Pronostic

Si les quatre joueurs importés sont au niveau escompté, FR Gottéron devrait retrouver une place dans le Top 6. Attention toutefois à un manque de profondeur qui pourrait être compliqué à gérer. Mais peu d’équipe sont réellement à l’abri de ce problème.